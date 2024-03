Vermoedelijke opstelling Ajax op bezoek bij Aston Villa: Brian Brobbey fit, Josip Sutalo keert terug

Ajax neemt het donderdag in Birmingham op tegen Aston Villa, in de return van de achtste finale van de Conference League. Trainer John van 't Schip houdt vast aan zijn systeem met vijf verdedigers, ook omdat Steven Bergwijn en Steven Berghuis nog niet fit zijn. Wel start Brian Brobbey en keert de geschorste Josip Sutalo terug in de basiself.

De Kroatische verdediger was de heenwedstrijd (0-0) geschorst door een rode kaart die hij ontving in het treffen met Bodø/Glimt een ronde eerder. Tristan Gooijer is er dit duel niet bij, omdat hij vorige week rood pakte in Amsterdam. Devyne Rensch neemt zijn plek over als rechter wingback. Brobbey staat in tegenstelling tot de Eredivisiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-2) gewoon weer in de spits.

Wat is er eigenlijk met Steven Bergwijn en Steven Berghuis aan de hand? Ajax speelt donderdagavond de return in de achtste finale van de Conference League tegen Aston Villa. Opnieuw moeten de Amsterdammers het nog altijd doen zonder Steven Bergwijn en Steven Berghuis. De ene ligt er al iets langer uit dan de ander, maar wat is er eigenlijk aan de hand met de beide Stevens?

"Brobbey staat er goed voor", vertelde Van 't Schip daags voor de wedstrijd op de persconferentie. "Maar je weet het met hem nooit helemaal zeker. Hij sukkelt met zijn spieren en met zijn knie. Dat gaat de ene keer heel goed en de andere keer heeft hij daar last van. Zoals het er nu naar uitziet, is hij klaar om te beginnen en hopelijk kan hij ook lang in het veld staan."

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Aston Villa

Volgens het Algemeen Dagblad kiest Van 't Schip tegen Aston Villa voor de volgende basiself.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Henderson, Mannsverk, Hlynsson, Taylor; Brobbey

Vermoedelijke opstelling Aston Villa tegen Ajax

Aston Villa gaat all-in voor de return op Villa Park. Trainer Unai Emery spaart zijn belangrijkste spelers niet, iets wat in Amsterdam in mindere mate wel gebeurde.



Vermoedelijke opstelling Aston Villa: Martínez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz; Diaby, Tielemans, Bailey; Watkins

Spelers op scherp

Enkele Ajacieden staan op scherp voor de wedstrijd donderdagavond tegen Aston Villa. Het gaat om Brobbey, Rensch, Sutalo en Jorrel Hato.