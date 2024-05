Vermoedelijke opstellingen Dortmund - PSG: spelen Donyell Malen en Ian Maatsen?

Na Bayern München - Real Madrid is het woensdag de beurt aan Borussia Dortmund en PSG om de halve finale van de Champions League te spelen. Bij de Duitsers zitten twee Nederlanders bij de selectie, maar gaan ze ook spelen?

Donyell Malen sukkelt al een tijdje met blessures, maar leek afgelopen week goed nieuws te krijgen. Hij zou de halve finale zomaar eens kunnen halen. Maar halen betekent nog niet meteen starten, zo lijkt de UEFA zelf te weten. In de vermoedelijke opstellingen die de voetbalbond weet, staat de oud-aanvaller van PSV niet in de basis bij BVB.

Ian Maatsen

Dat geldt wel voor Ian Maatsen. De jonge vleugelspeler speelde de hoofdrol in de kwartfinales tegen Atletico Madrid. In de heenwedstrijd maakte hij een kapitale fout, die hij in de return in Duitsland repareerde met een goal. Het leverde Dortmund een plek bij de laatste vier van de Champions League op. Maatsen staat volgens de UEFA woensdagavond om 21:00 uur tegen Paris Saint-Germain aan de aftrap in het geel-zwart.

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain | Op deze zender kijk je live naar de halve finale van de Champions League De Champions League is alweer aanbeland bij de halve finales. Nog even en nieuwe winnaar van het miljardenbal is bekend. Dinsdag speelden Bayern München en Real Madrid een meeslepend duel, een dag later is het de beurt aan Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain.

PSG

Bij de Franse tegenstander zijn alle ogen, zoals altijd, gericht op sterspeler Kylian Mbappé. Hij staat in Duitsland in de spits, met om hem heen Ousmane Dembélé en Bradley Barcola. Bij PSG zitten geen Nederlanders, dus daar hoeven we niet op te letten.

Vermoedelijke opstellingen

Vermoedelijke opstelling Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can, Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.



Vermoedelijke opstelling PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé en Barcola.

In groepsfase tegen elkaar

PSG en Dortmund zaten toevalligerwijs ook in de groepsfase al bij elkaar. Toen werd het in Duitsland 1-1 en won PSG in eigen huis met 2-0 van Dortmund. BVB erd in Groep F groepswinnaar en PSG ging met drie punten minder door als nummer twee. Op basis van onderling resultaat liet het AC Milan maar net achter zich.