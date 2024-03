Vermoedelijke opstellingen PSV en FC Twente: Mauro Junior weer uit de basis

PSV en FC Twente nemen het zondagavond om 20:00 uur tegen elkaar op in de Eredivisie. FC Twente hoopt de eerste club van het seizoen te zijn dat in de competitie wint van de ongeslagen koploper.

Bij PSV zien we geen Mauro Junior in de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad. De Braziliaan stond nog wel op het middenveld tegen Borussia Dortmund. Jerdy Schouten lijkt weer op te schuiven naar het middenveld, waardoor Mauro zijn plekje kwijt is.

Daar wordt Schouten bijgestaan door Joey Veerman en Malik Tillman. Voorin zien we ook geen gekke dingen bij PSV: Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano lijken de voorhoede te vormen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lozano

FC Twente is een van de weinige clubs die PSV nog van een ongeslagen seizoen kan houden. In het seizoen 2022/2023 wisten de Tukkers ook van PSV te winnen, toen wel in eigen huis. Veel van de spelers die toen op het veld stonden, worden ook nu in de basis verwacht.

Zo was Lars Unnerstall toen ook de keeper en had hij destijds ook Joshua Brenet, Robin Pröpper en Gijs Smal voor zich. Mees Hilgers stond toen centraal achterin, maar hij is nu geblesseerd. Ook Mathias Kjølø, Daan Rots en Ricky van Wolfswinkel deden toen mee.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Bruns, Pröpper, Smal; Kjolo, Sadilek, Steijn; Rots, Van Wolfswinkel, Vlap