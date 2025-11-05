Jorrel Hato mocht bij Chelsea in de basis starten in de lastige Champions League-uitwedstrijd tegen Qarabag. Daar maakte de verdediger cruciale fouten en die worden de Nederlander door de Engelse media niet in dank afgenomen. Uiteindelijk koste het Chelsea zelfs twee punten.

Waar Hato in het begin van het seizoen steevast op de bank plaats moest nemen, krijgt de verdediger die in de zomer overkwam van Ajax inmiddels steeds meer speeltijd. Zo startte hij in de Champions League tegen zijn oude club, mocht hij meermaals in de Premier League opdraven en startte de verdediger ook tegen Qarabag. Daar ging het echter in korte tijd twee keer mis voor Hato.

Na de openingstreffer van Estevao leek er geen vuiltje aan de lucht voor Chelsea, maar niet veel later liep het in de soep. Eerst was het Leandro Andrade die na een half uur spelen de 1-1 maakte. Een teamgenoot van de Portugees zette Hato dermate onder druk, waardoor de Nederlander ineen zakte en zich weg liet zetten. Iemand van Qarabag raakte eerst nog de paal, maar daarna kon Andrade zo de gelijkmaker binnen schieten.

Enkele minuten later ging het echter van kwaad tot erger voor Hato. De verdediger maakte een handsbal in de zestienmeter, waardoor de bal ook nog eens op de stip ging. Marko Jovanovic maakte de strafschop en dus kwam Qarabag op voorsprong te staan. De woede van de Engelse media richtte zich vervolgens op Hato.

'Hato zakt als een kaartenhuis in elkaar'

Sky Sports zag Hato 'als een kaartenhuis in elkaar zakken' bij de eerste tegentreffer van Chelsea. The Sun en The Daily Mail zagen een 'zorgwekkende en verwarrende situatie voor de Nederlander'. The Touchline riep direct dat de treffer Hato zijn verantwoordelijkheid was.

📸 - JORREL HATO WITH A HUGE MISTAKE, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE GOAL! pic.twitter.com/ZKxFlPmxO6 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 5, 2025

Na de penalty werd door Daily Mail al geconcludeerd dat Hato een 'verschrikkelijke' eerste helft speelde. Sky Sports noemde de handsbal van de verdediger dan weer ongelukkig. Qarabag ging in ieder geval met een voorsprong de rust in. Als de ploeg uit Azerbeidzjan dit volhoudt, dan komt het team op drie zeges uit vier wedstrijden. Qarabag zou dan zevende staan en afstevenen op een plek bij de beste acht en daarmee directe plaatsing voor de knock-out-fase van de Champions League.

Puntverlies

Uiteindelijk maakte Alejandro Garnacho nog de bevrijdende 2-2, maar veel verder kwam Chelsea niet. De Londenaren speelden verrassend gelijk tegen Qarabag, waardoor beide ploegen nu op zeven punten komen in het Chelsea-klassement. Voor de ploeg uit Azerbeidzjan natuurlijk een bizar knappe prestatie als een van de ploegen met de kleinste begrotingen in het miljardenbal.

