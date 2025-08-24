Quilindschy Hartman heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad uitgehaald naar Feyenoord-coach Robin van Persie. De verdediger die deze zomer naar Burnley vertrok, vertelt dat hij 'problemen had' met de trainer van de Rotterdammers.

Hartman verruilde Feyenoord deze zomer voor Burnley na vijftien jaar in Rotterdam gespeeld te hebben. De Engelse club betaalde negen miljoen euro om het tot medio 2026 lopende contract van de verdediger af te kopen. Bij Burnley tekende Hartman een contract tot medio 2029. Nu onthult hij dat zijn vertrek bij Feyenoord in een stroomversnelling kwam door zijn veranderde band met Van Persie

Coach Van Persie liet al eerder blijken dat hij het niet heeft op spelers die hun contract niet willen verlengen. Op dit moment zit Quinten Timber in hetzelfde schuitje met een tot medio 2026 lopend contract dat hij niet wil verlengen. Mede daarom werd zijn aanvoerdersband afgenomen. Hartman onthult nu dat hij ook problemen kreeg met Van Persie omdat hij nog geen knoop had doorgehakt over zijn toekomst.

'Slecht gevoel gehad'

"In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad. Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer", zo vertelt Hartman. "Hij heeft het nooit zodanig uitgesproken, het is een gevoel", vertelt Hartman over de veranderde band doordat hij zijn contract niet wilde verlengen.

Hartman geeft aan dat hij eenzelfde probleem had als Timber nu heeft. "Ik gaf aan na mijn blessure nog even te willen nadenken. Dat ik al blij was dat ik weer kon spelen. In de weken daarna, omdat ik niet wilde bijtekenen, was er ineens een andere band. Ik kreeg het gevoel dat hij anders naar me keek. Je ziet nu precies hetzelfde bij Quinten Timber. Omdat ik in mijn vijftien jaar bij Feyenoord met niemand een probleem heb gehad. En dan juist met de trainer, zo'n belangrijk persoon."