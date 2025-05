Vervanger André Onana zorgt voor rel bij Manchester United met opmerkelijke reactie na tegengoal

Manchester United speelt volgende week de finale van de Europa League, maar in eigen land is de club bezig aan een dramatisch seizoen. De topclub van weleer zakte door de 2-0 nederlaag tegen West Ham United van afgelopen weekend naar de zestiende plek in de Premier League. Dat duel heeft ook voor een rel gezorgd door een opmerkelijke actie van doelman Altay Bayindir, die André Onana verving.

United staat al nagenoeg het hele seizoen in de onderste regionen van de Premier League, maar opvallend genoeg kan dat aan het einde van de rit helemaal niets uitmaken. De nummer zestien van de competitie wist vorige week de finale van de Europa League te halen en is in de eindstrijd op papier ook nog eens de favoriet. Tegenstander is namelijk Tottenham Hotspur en zij staan zelfs nog één plekje later dan The Red Devils.

Aangezien United niet meer kan degraderen gaan de laatste wedstrijden in de competitie nergens meer om en dus besloot coach Ruben Amorim om afgelopen weekend tegen West Ham een aantal basisspelers rust te geven. Onder hen was ook Onana, die werd vervangen door Bayindir.

Ophef om reactie vervanger Onana

De vervanger van de voormalig Ajax-goalie heeft echter voor een enorme rel gezorgd door een krankzinnige actie na een tegendoelpunt. Tomas Soucek bracht de bezoekers op 0-1 en vlak na rust verdubbelde Jarrod Bowen de voorsprong. De Engelse aanvaller werkte de bal van dichtbij achter Bayindir, die vervolgens een opmerkelijke actie uithaalde.

De Turkse doelman balde zijn vuisten en schreeuwde het vervolgens uit na de tegengoal, maar dat deed hij op zo'n manier dat het leek alsof hij aan het juichen was. Dat viel ook de TikTok-beheerder van West Ham op, want zij postten later een video van het fragment. "Vierde de keeper het doelpunt?", valt er als bijschrift te lezen. Het moment werd vervolgens breed uitgemeten op sociale media.

Europa League-finale

United eindigde vorig seizoen onder Erik ten Hag op de achtste plaats en dat was de allerslechtste eindklassering sinds de Engelse competitie in 1992 werd omgedoopt tot de Premier League. De Nederlandse coach werd na een zwakke start van dit seizoen ontslagen, maar onder Amorim gaat het nóg slechter.

Ondanks alles kan de Portugees toch nog een Champions League-ticket pakken voor volgend seizoen. Dat is namelijk de beloning voor het winnen van de Europa League. United en Spurs spelen op woensdag 21 mei de finale in Bilbao.

Alles over Premier League

