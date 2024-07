Video | Cody Gakpo doet het weer en knalt Nederland op voorsprong tegen Roemenië

De wedstrijd tussen Roemenië en Nederland in de achtste finales van het EK voetbal is begonnen. Kan Oranje een plek in de kwartfinale bemachtigen? In de twintigste minuut bracht Cody Gakpo Nederland aan de leiding dankzij een droge knal in de korte hoek. Oranje staat bij rust met 1-0 voor, maar verzuimt om verder afstand te nemen van de Roemenen. Volg alles rondom Roemenië - Nederland via dit artikel.