Video | Dronken Engelse fan wordt wakker in leeg stadion na duel met Servië

De Engelse fans namen zondag Gelsenkirchen over. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Servië (1-0 winst) werd er flink gefeest en gedronken in de stad. Dat had gevolgen voor een Engelsman: hij werd midden in de nacht in dronken toestand wakker in het stadion van Schalke 04.

"Oké, ik ben net wakker geworden. Het is vier uur 's nachts", zegt een man in een video op TikTok. Vervolgens draait hij de camera wat, waardoor het compleet lege stadion van Schalke te zien is. De man heeft het koud, of is nog compleet van de kaart, kijkende naar de manier hoe zijn telefoon trilt bij het filmen.

Zuinige zege Engeland

Of hij nog iets kan herinneren van de 1-0 overwinning van Engeland tegen Servië is ook maar de vraag. Het was een zuinige zege van de outsider voor de Europese titel, die met name in de tweede helft een paar keer goed weg kwam. Jude Bellingham werd met een rake kopbal de matchwinner. "Dit begin is goed voor mijn zelfvertrouwen, ik wilde graag mijn vorm bij de club meenemen naar het EK", aldus de speler van Real Madrid.

Fans van Engeland kwamen voorafgaand aan de wedstrijd negatief in het nieuws. Maar dat bleek een foutje. Er braken gevechten uit, maar daar hadden de Engelsen niets mee te maken, waar dat wel werd gecommuniceerd. Het ging om ruzie tussen Servië en Albanië en de UEFA is een onderzoek gestart.

Bekende darters op de tribune

Ook Joe Cullen, Ryan Meikle en Chris Dobey hadden de reis gemaakt naar Gelsenkirchen. Het dartende trio deelde foto's en video's van hun tripje op Instagram. Normaal gesproken zijn het rivalen, aangezien ze allemaal verschillende clubs supporteren in de Premier League.

