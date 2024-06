Video | Nederland opnieuw in de problemen na tweede dreun van Oostenrijk

Nederland staat weer op achterstand tegen Oostenrijk. Na ongeveer een uur spelen was het Romano Schmid die de 2-1 maakte voor de Oostenrijkers.

Stefan de Vrij raakte de bal voor die over de doellijn ging als laatste aan, maar de goal telt niet als eigen doelpunt. Ook zonder tussenkomst van de Nederlandse verdediger zou de poging van Schmid hebben gezeten.

Doelpunt Oostenrijk🚨!



59' Romano Schmid



Nederland 1-2 Oostenrijk



Doelpunt Oostenrijk🚨!

59' Romano Schmid

Nederland 1-2 Oostenrijk

Cody Gakpo

Nederland knalde in de tweede helft van het EK-duel met Oostenrijk uit de startblokken. Cody Gakpo had amper twee minuten nodig om de gelijkmaker op het scorebord te knallen: 1-1. Oranje stond in de eerste helft nog met de rug tegen de muur tegen de formatie van Ralf Rangnick.

Het is alweer de vijfde goal in zes groepsduels van Gakpo op eindtoernooien. De aanvaller van Liverpool scoorde driemaal in de groepsfase op het WK 2022 en is op dit EK ook al tweemaal trefzeker.

Doelpunt Nederland🚨!



47' Cody Mathès Gakpo



Nederland 1-1 Oostenrijk



Doelpunt Nederland🚨!

47' Cody Mathès Gakpo

Nederland 1-1 Oostenrijk

Donyell Malen

De wedstrijd begon met een verschrikkelijke eerste helft voor Donyell Malen. De buitenspeler mocht eindelijk in de basis beginnen bij Oranje en maakte binnen zeven minuten een eigen doelpunt. Daarmee zette hij de tegenstander op een 1-0 voorsprong. Kort daarna miste hij nog een enorme kans op de gelijkmaker.

Malen was juist in de basis gezet als rechtsbuiten voor de counter. Hij nam de plek in die eerder voor Jeremie Frimpong en Xavi Simons was. Maar door de hoge druk van Oostenrijk moest Malen meeverdedigen. Hij wilde met een sliding een voorzet onderscheppen, maar werkte de bal in eigen doel. Keeper Bart Verbruggen zag de bal te laat aankomen.

Doelpunt Oostenrijk🚨!



6' Donyell Malen



Nederland 0-1 Oostenrijk



Doelpunt Oostenrijk🚨!

6' Donyell Malen

Nederland 0-1 Oostenrijk

Malen kon zijn fout goed maken

Het is alweer het zevende eigen doelpunt van het EK. Daarmee is het record van meeste eigen goals (elf) al redelijk in zicht, terwijl de groepsfase er nog niet eens op zit.

Even later kreeg Malen dé kans om zich te revancheren, toen hij na een pass van Tijjani Reijnders vrij voor het Oostenrijkse doel verscheen. De aanvaller van Borussia Dortmund raakte de bal echter compleet verkeerd en schoot naast.

Ronald Koeman wist 't al

Bondscoach Ronald Koeman voorspelde voor de wedstrijd al dat Oostenrijk hoog druk zou zetten. Mede daarom koos hij voor Lutsharel Geertruida als rechtsback en niet Dumfries. De bondscoach wilde met Malen op de rechterflank snel kunnen counteren, maar in de eerste minuten moest hij dus vooral meeverdedigen.

