Video | Nederlandse fans zetten ook München al vroeg op z'n kop met Oranjemars

De Nederlandse fans veroveren de harten van heel Europa met de Oranjemars. Na drie fantastische optochten in Leipzig, Hamburg en Berlijn moet nu ook München aan de enorme oranjestoet geloven.

De smaakmaker is keer op keer het nummer 'Links Rechts' van Snollebollekes. De hossende menigte gaat op de maat van de muziek eerst naar links, en dan naar rechts. In het buitenland komt dat nummer nu zelfs ook omhoog in de hitlijsten.

Om 12:00 uur begon de Oranjemars al in München, in aanloop naar het duel van Nederland tegen Roemenië. De wedstrijd in de achtste finale van het EK voetbal staat dinsdag pas om 18:00 uur gepland. Locatie is het stadion van Bayern München, de Allianz Arena. Maar daar gaat de optocht - die een uur duurt - niet naartoe.

Normaal gesproken lopen fans van het Nederlands elftal dit EK vanuit het centrum van de speelstad naar het stadion. Dat gebeurde in Hamburg, Leipzig en Berlijn. In München was dat door de grote afstand niet mogelijk. Voetbalbond KNVB regelde daarom een alternatieve optocht.

Naar schatting zijn dinsdag tussen de 10.000 en 15.000 Nederlandse voetbalfans in München aanwezig. Minimaal 7000 van hen hebben een kaartje voor de achtste finale tussen het Nederlands elftal en Roemenië in de Allianz Arena.

Nederland - Roemenië

De winnaar van het duel tussen Nederland en Roemenië plaatst zich voor de kwartfinale van aankomende zaterdag, om 21:00 uur. Tegenstander in die wedstrijd wordt Oostenrijk of Turkije. Zij vechten deze dinsdag om 21:00 uur uit wie naar de kwartfinale van het EK gaat.

Oranje lijkt weer met Denzel Dumfries te starten aan het duel met Roemenië. De rechtsback was tegen Oostenrijk (3-2 nederlaag) niet helemaal okselfris, maar is er na een week rust weer helemaal bij. Rechtsvoorin moet bondscoach Ronald Koeman een keuze maken tussen Donyell Malen, Jeremie Frimpong en eventueel Xavi Simons, maar het lijkt erop dat hij laatstgenoemde als nummer tien posteert.

