Video | Southampton - Preston uitgesteld vanwege flinke brand vlak bij St Mary's Stadium

Het duel tussen Southampton en Preston North End van woensdagavond in het Championship gaat niet door. De reden daarvoor is een flinke brand die woedt vlak bij het St Mary's Stadium in Southampton. Mensen is afgeraden om het gebied te betreden.

Woensdagmiddag vatte een loods met pallets vlam en hout fikt natuurlijk goed. Dus rukte de brandweer massaal uit om de brand onder controle te krijgen. Ook waren er ambulances ter plekken om mensen die rook hadden ingeademd te behandelen. Verder werd een school dicht bij geëvacueerd.

Southampton - Preston afgelast vanwege brand

In samenspraak met de lokale autoriteiten heeft Southampton besloten de wedstrijd uit te stellen. "De brand heeft voor aanzienlijke belemmering in het gebied bezorgd, waarbij de wegafsluitingen rond het stadion nog steeds van kracht zijn terwijl de brandweer de situatie onder controle houdt", sprak de club in een statement.

"We zijn dankbaar voor de medewerking van Preston en de EFL. En hoewel we de teleurstelling waarderen die fans voelen, hopen we dat ze de noodzaak zullen begrijpen om de veiligheid van supporters en staf van beide clubs op de eerste plaats te zetten."

#SaintsFC regrets to announce that tonight’s @SkyBetChamp fixture against Preston has been postponed: — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 6, 2024

Brand in Valencia

Onlangs werd de wedstrijden Valencia - Granada (LaLiga) en Levante - FC Andorra (tweede niveau) ook afgelast vanwege een brand in de stad. Daarbij kwamen tien mensen om het leven. Bij de Nations League-wedstrijd tussen Spanje en Nederland (3-0) werd daarom een minuut stilte gehouden.