Video | Totale chaos in Turkije, Michy Batshuayi deelt karatetrap uit aan veldbestormende fans

Orkun Kökçü verruilde Feyenoord afgelopen zomer voor Benfica, maar is niet tevreden over zijn debuutseizoen in Portugal. Volgens een interview met De Telegraaf voelt hij zich misbruikt, en sluit hij een transfer komende zomer niet uit. Daarmee lijkt hij zijn eigen glazen te hebben ingegooid, want hij is direct gestraft voor zijn uitspraken.