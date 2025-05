Virale Edwin van der Sar spot met populaire YouTuber: 'Misschien lager niveau proberen?'

Voormalig topdoelman Edwin van der Sar gaat het hele internet over. De 54-jarige ex-keeper van onder meer Manchester United werd herkent door YouTuber en streamer IShowSpeed. Van der Sar liet zijn Hollandse humor zien.

De 130-voudig Oranje-international was vrijdag onderdeel van Ultimate Champions Legends Tournament, dat wordt gehouden in München. Zaterdag wordt de Champions Leaguefinale gespeeld in de Allianz Arena, in dezelfde Duitse stad. De organisatie nodigde ook streamer IShowSpeed uit.

Dat zorgde voor grappige momenten. "Er zijn zoveel voetballegendes hier", viel de energieke Amerikaan op. Ondertussen gaf hij Van der Sar een hand maar herkende hem niet direct. "Van der Sar! Oh my god, wat goed je te ontmoeten. Jij bent de beste doelman", riep hij uit met een glimlach. "Dat weet ik", antwoordt Van der Sar nuchter terug. De video is al tienduizenden keren bekeken.

Humor Van der Sar

Even later komen de online persoonlijkheid en de topdoelman elkaar opnieuw tegen. Samen zitten ze op de bank te kijken naar andere legendes als Kaká, Clarence Seedorf en Cafu. "Heb je nog advies", vraagt hij aan Luis Figo, die naast de Nederlander zit.

Van der Sar moest even nadenken, maar besluit dan toch in te grijpen met humor. "Misschien moet je een lager niveau proberen? Dit niveau is misschien een beetje te hoog voor je", vertelt hij. IShowSpeed, of Darren Watkins zoals zijn echte naam luidt, kijkt verbaasd toe. Van der Sar en Figo beginnen te lachen. Watkins lijkt het grapje wel te kunnen waarderen en geeft hem een boks.

