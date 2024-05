Virgil van Dijk heeft kennisgemaakt met nieuwe trainer Arne Slot: 'Het was geen vaarwelgesprek, dat gevoel kreeg ik niet'

Virgil van Dijk meldde zich weer bij Oranje deze maandag. Bij zijn club Liverpool gaat hij voor het eerst een nieuwe trainer krijgen: Arne Slot komt over van Feyenoord. De aanvoerder van Oranje sprak afgelopen dagen veel met Slot, voordat hij naar Nederland ging. "Ik had hem nog nooit gesproken daarvoor", gaf Van Dijk toe.

Virgil van Dijk heeft een heerlijk weekje vakantie gehad na een hectisch einde van het seizoen bij Liverpool. De aanvoerder gaf toe dat die weken veel met hem hebben gedaan. "Het was heel intens de laatste weken. We zaten er lekker in en dan val je plots uit de titelrace, dat is pittig. Je bent dan als aanvoerder ook met iedereen bezig", gaf Van Dijk aan. "Je wil iedereen helpen om ze op het juiste spoor te houden."

Afscheid Jürgen Klopp

Terwijl Liverpool nog volop in de titelrace zat, had Van Dijk nog meer zaken te regelen. Jürgen Klopp, die ontzettend belangrijk was als trainer voor Liverpool, vertrok en daar moest afscheid van genomen worden. "Je moet daar ook van alles voor regelen. Dat hoort erbij maar alles heeft wel veel geëist van mij. Daarom werd ik op die dag (het afscheid van Klopp, red.) wel even emotioneel." Van Dijk stond de laatste tien minuten met tranen in zijn ogen op het veld. "Je merkte ineens dat het een einde van een tijdperk was."

Klopp en zijn staf hebben veel betekent voor Van Dijk en zijn familie laat hij weten. Zij zorgden ervoor dat hij zich thuisvoelde in Liverpool. Als aanvoerder moest hij direct de gesprekken aangaan met Slot, die het overneemt. Van Dijk zelf heeft nog een jaar op zijn contract staan, daar is nog niet over gesproken. "Ik denk dat dat logisch is, de club was druk bezig om Slot binnen te halen. De gesprekken komen nog wel, dat weet ik zeker. We zullen zien hoe het zal lopen."

Langer verblijf in Liverpool

Slot zal op zoek zijn naar een stabiele factor bij Liverpool met veel ervaring en goede communicatie. Wat dat betreft wijst alles erop dat Van Dijk zijn contract vast wel zal gaan verlengen. Van Dijk kreeg ook een goed gevoel van de gesprekken met Slot. "Dat waren geen vaarwelgesprekken. Ik had wel het idee dat hij mij er graag bij wil houden", zei de 32-jarige verdediger.

Oranje

Voor nu gaat even alle focus op Oranje, waarmee Van Dijk zijn eerste EK gaat spelen in Duitsland. Echte voorspellingen durft hij nog niet te doen. De selectie is daarvoor nog te fragiel. Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn nog twijfelgevallen in de selectie waar Marten de Roon eerder op de maandag definitef uitviel. "Het is lastig om iets te zeggen. Zij zijn bepalende spelers. Ik hoop dat ze er allebei bij zijn."