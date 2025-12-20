Xavi Simons zal tijdens de feestdagen niet in actie komen voor Tottenham Hotspur. De speler van het Nederlands elftal werd tijdens de topper tegen Liverpool al na een half uur van het veld gestuurd. Simons bezorgde collega-international Virgil van Dijk veel pijn met een harde actie.

Simons zal wat uit te leggen hebben na de wedstrijd tegen zijn landgenoot. De oud-PSV'er was véél te laat toen Van Dijk een bal terugspeelde naar zijn keeper Alisson Becker. Onnodig ook, want het gebeurde op een plek waar weinig te halen viel. Simons wilde Van Dijk onder druk zetten, maar stapte per ongeluk achter op diens achillespees/kuit.

A real head loss moment for Xavi Simons 🟥 pic.twitter.com/7DozHojEv6 — ESPN UK (@ESPNUK) December 20, 2025

Scheidsrechter John Brooks toonde in eerste instantie geel, terwijl Van Dijk even de pijn verbeet. Niet veel later kwam de VAR op de lijn en moest Brooks naar de monitor. Daar zag hij met eigen ogen dat hij de situatie niet helemaal goed had ingeschat. De scheids kon niets anders doen dan Simons de rode kaart tonen. Hij kreeg nog een broederlijke knuffel van Van Dijk, al zal hij daar op dat moment even geen zin in hebben gehad.

Bij Van Dijk bleef het gelukkig alleen bij materiële schade. Op de plek waar de noppen van Simons landden, zat een gat. Hij kon de wedstrijd wel vervolgen. Tottenham moest dat ook, maar wel met een man minder.

Net stijgende lijn te pakken

Voor Simons is de rode kaart extra zuur omdat hij net de smaak te pakken had. Begin december maakte de Oranje-international zijn eerste voor Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford scoorde hij en gaf hij een assist. Een paar dagen later was Simons ook trefzeker in de Champions League tegen Slavia Praag (3-0 winst).

De vraag is hoe lang Simons geschorst gaat worden. Dit kalenderjaar speelt Tottenham nog uit bij stadgenoot Crystal Palace op 28 december. Op nieuwjaarsdag volgt een nieuwe confrontatie met Brentford. Kortom: Spurs hoeft Londen voorlopig niet uit.

