Virgil van Dijk wil oefenen op Rummikub tijdens het EK: 'Mijn vrouw is nog veel te goed'

Het Nederlands Elftal heeft zich maandagmiddag gemeld in Zeist om de voorbereiding van het EK te starten. Ieder jaar is er wel één spelletje dat veel gespeeld wordt door de spelers. Tijdens het WK was het 30 Seconds. Als het aan Virgil van Dijk ligt wordt dat dit jaar Rummikub. "De saamhorigheid met elkaar is erg belangrijk, dat zullen we hier ook weer creëren", zei de aanvoerder van Oranje.

Een weekje had Virgil van Dijk vrij na het einde van het seizoen bij Liverpool, toen hij zich weer moest melden voor Oranje. Zeventien man hebben zich al gemeld voor de eerste trainingen van Oranje, de rest heeft nog verplichtingen bij de club en zal dus later aansluiten. Van Dijk heeft er zin in. "Ik denk dat er bij iedereen wel kriebels zijn. Het kan echt iets speciaals worden, dat voel je wel."

Saamhorigheid

Als Van Dijk iets meeneemt van de vorige eindronde, het WK in Qatar, is het wel de tijd die het team buiten de wedstrijden samen doorbrengt. "De tijd met elkaar en ook tijd met familie is zo belangrijk. Dat zorgt voor een goede sfeer. Die saamhorigheid, die wil je hebben en die zullen we ook nu weer creëren", vertelde de aanvoerder. Hij heeft vanuit die functie daar natuurlijk een belangrijke rol in.

Rummikub

Op het WK genoot Louis van Gaal zo erg van hoe het team 30 Seconds speelde met elkaar, hij vertelde levendig hoe dat eraan toeging. Dit jaar hoopt Van Dijk wat anders te introduceren: ouderwets Rummikubben. "Ik heb de afgelopen vakantie veel Rummikub gespeeld met mijn vrouw, maar die is nogal goed. Ik hoop hier wat te kunnen oefenen en beter te worden", zei hij gekscherend.

Afvallers bij Oranje

Marten de Roon viel maandagmiddag af als speler van Oranje, zijn blessure die hij in de finale van de Coppa Italia opliep blijkt te ernstig te zijn. Op Instagram deelde hij een emotioneel bericht nu hij het EK moet missen. Van Dijk sprak hem vlak voor het persmoment. "Ik had al veel contact met hem de afgelopen dagen over hoe het ging. Het is zo balen. Marten baalt ook enorm, maar hij zal niet huilend in bed liggen. Zo is hij niet."

Voor De Roon is het een treurig moment na een geweldig seizoen, maar Van Dijk benadrukt ook hoe vervelend dit is voor het team. Volgens Van Dijk heeft hij een belangrijke functie, ook buiten het veld. "Hij is zo'n persoon die je gewoon gaat missen daar in Duitsland. Hopelijk duikt hij ineens op in Wolfsburg."

Er zijn nog een aantal spelers die twijfelachtig zijn: Memphis Depay en Frenkie de Jong kampen ook nog met een blessure. Of zij op tijd fit zijn en meegaan zal later deze week duidelijk worden. Er moeten na De Roon nog drie spelers afvallen.

Verwachtingen

Vanwege alle onduidelijkheden in de selectie vindt Van Dijk het dan ook lastig om in te schatten wat de kansen voor Nederland zijn. "Frenkie is een van de beste middenvelders van Europa, helemaal als hij topfit is. Ik hoop dat hij er gewoon bij is, net als Memphis uiteraard. Als zij de komende oefenwedstrijden er al bij zijn, zal dat ons alleen maar helpen. We gaan het zien komende tijd."

Voor Van Dijk wordt dit zijn eerste EK. Gezien zijn leeftijd kan dat ook zomaar eens de laatste zijn. "Pfoe, dat hoop ik toch niet", zei hij. "Ik voel me fit en het gaat goed. Ik speelde ook de meeste wedstrijden van iedereen dit seizoen bij Liverpool. Dat laat zien dat ik nog prima mee kan. Ik wil nog wel jaren door."