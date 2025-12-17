Het voetbal blijft een wonderlijke wereld, waar reputatie vaak zwaarder weegt dan vorm. Zo duikt Virgil van Dijk opnieuw op in het FIFA Team van het Jaar, terwijl hij dit seizoen bij Liverpool vooral bezig is met overeind blijven. De Nederlander oogt onzeker en maakt fouten die hij nooit eerder maakte. Tóch valt hij wéér in de prijzen. Een knappe erkenning, maar tegelijkertijd ook een tikkeltje onbegrijpelijk.

Want eerlijk is eerlijk: het seizoen 2025/26 loopt voor geen meter. Niet voor Liverpool en niet voor Van Dijk. Natuurlijk pakten ze in de eerste maanden van 2025 nog wél de landstitel, maar daarbij wordt vaak vergeten dat ze in de achtste finales van de Champions League al strandden. Sinds de zomer gaat het zowel in de Premier League als in Europa bijzonder stroef. De man die een jaar eerder als aanvoerder nog de titel binnenhaalde en daarvoor terecht werd bewierookt, is dit seizoen vooral bezig om de schade te beperken.

Fouten stapelen zich op

De negatieve momenten stapelen zich op. Een oliedomme handsbal tegen PSV in de Champions League met een strafschop als gevolg. Een week later dat dramatische balverlies dat direct leidde tot een tegendoelpunt. Het soort scènes waarvan je denkt: dit is Virgil niet. Khalid Boulahrouz zei het treffend: hij had zelden zo’n onzekere Van Dijk gezien.

Statistieken maken het beeld alleen maar pijnlijker. Drie penalty’s veroorzaakt in een half seizoen, bijna evenveel als in al zijn voorgaande 319 wedstrijden voor Liverpool bij elkaar. Engelse media schrijven over een twijfelende aanvoerder die zichtbaar met zichzelf in gevecht is. En wie de wedstrijden van The Reds kijkt, hoeft niet lang te kijken om dezelfde conclusie te trekken.

Wéér genomineerd voor individuele prijs

Ondanks het zéér magere seizoen van de 34-jarige aanvoerder van Oranje blijft hij gewoon persoonlijke prijzen oprapen. Een maand geleden werd hij al voor de vijfde keer opgenomen in het FIFPro-wereldelftal van het jaar en deze week volgde de nominatie voor het FIFA Team van het Jaar. Het gaat natuurlijk om een beoordeling van een kalenderjaar waarin hij óók een sterke eerste helft speelde. En ja, reputatie en status tellen mee. Maar toch: het schuurt. Het voelt een beetje alsof je de prijs voor 'Beste Chauffeur' krijgt op de dag dat je je auto in de gevel van de supermarkt hebt gezet.

Goed moment voor vormdip

Tóch hoeven Nederlandse voetballiefhebbers nog niet in paniek te raken. Wereldtoppers blijven zelden een heel seizoen in zo’n dal hangen. De timing van zijn vormdip is daarbij, hoe wrang het ook klinkt, nog enigszins gunstig. Bondscoach Ronald Koeman ziet hem liever nu stuntelen dan komende zomer, wanneer het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada begint.

En misschien is dat wel de belangrijkste les van deze vreemde nominatie: zelfs in een kwakkelend jaar blijft Van Dijk iemand die wordt gezien als een van de besten ter wereld. Misschien is dat precies waarom FIFA hem weer heeft opgenomen in dat elftal. Niet om wat hij nu laat zien, maar om wat iedereen weet dat hij kan.