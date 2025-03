Virtuele stand Eredivisie | Wordt de titelstrijd nog spannend na PSV - Ajax?

Wedstrijden tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles is een échte kraker in de strijd om plek drie. In de eerdere ontmoeting lieten beide teams al zien wat ze in huis hebben en ook in deze editie zal het niet anders zijn. Feyenoord wil voortborduren op hun sterke prestatie tegen FC Twente (6-2 winst), terwijl Go Ahead Eagles vastbesloten is om hun zegereeks een vervolg te geven. Lees hier alles over deze spannende kraker.