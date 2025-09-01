Fans van Vitesse moeten nog langer in onzekerheid zitten over de toekomst van hun favoriete voetbalclub. In Arnhem diende maandag het hoger beroep tegen de beslissing van de licentiecommissie van KNVB om de proflicentie in te trekken, maar de uitspraak volgt pas later deze week.

Vitesse hoopt via een zogeheten turbo spoedappèl de beslissing van de KNVB om de licentie in te trekken ongedaan te maken. De club verloor vorige maand al een kort geding over de kwestie, maar ging daartegen in hoger beroep. Die zaak diende maandag bij het gerechtshof in Arnhem, maar de uitspraak volgt pas woensdag om 12.00 uur.

De advocaat van Vitesse omschreef in de rechtszaal de afgelopen weken - sinds het verloren kort geding over de ingetrokken proflicentie - als "turbulent". Maandagmiddag dient bij het gerechtshof in Arnhem het hoger beroep. "Spelers liepen gratis de deur uit, de eigenaar van het stadion gaat andere evenementen inplannen op wedstrijddagen."

De advocaat van de voetbalclub vindt dat Vitesse een kans verdient "om met een schone lei" te beginnen. "Een positieve uitkomst kent alleen maar winnaars." De advocaat van de KNVB vreest echter "een sportieve chaos" als de beslissing wordt teruggedraaid, onder meer omdat er nu al vier speelronden zijn geweest in de Keuken Kampioen Divisie. "Vitesse verspeelde kans op kans, beschaamde telkenmale het vertrouwen en vergooide geboden kansen."

Ingetrokken proflicentie

Vitesse leek enkele weken geleden al definitief afscheid te hebben genomen van het profvoetbal na de laatste uitspraak door de rechter. De club uit Arnhem probeerde vervolgens de overstap naar het amateurvoetbal te maken, maar afgelopen week werd bekend dat het zeker niet dit seizoen zal gebeuren. Het zag er dus naar uit dat Vitesse het hele seizoen geen enkele competitiewedstrijd zou gaan spelen.

De club zou dit seizoen eigenlijk uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie, maar werd door het verliezen van de licentie op het laatste moment uit de competitie gehaald. Dat zorgde voor een ware leegloop bij de club. Inmiddels zijn er al flink wat spelers vertrokken doordat de club dit jaar geen profvoetbal kan spelen. Bij de laatste sessie stonden er slechts negen spelers op het veld tijdens de training onder hoofdcoach Rüdiger Rehm. Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren als Vitesse in het gelijk wordt gesteld.

Zware jaren voor Vitesse

Vitesse wankelde al enkele jaren langs de rand van de afgrond. De club kreeg tijdens de vorige paar seizoenen al meerdere keren enorme puntenstraffen en vorig jaar pakte de KNVB al eens de proflicentie af. Vitesse spande een procedure aan en kreeg de licentie daardoor toch weer terug. Dat zorgde ervoor dat de Arnhemmers afgelopen seizoen gewoon in de Keuken Kampioen Divisie konden spelen. Daarin werden ze door alle puntenstraffen kansloos laatste.

De club zou ook dit seizoen weer beginnen met twaalf punten in mindering, maar zover kwam het dus niet. De KNVB trok opnieuw de licentie in. Deze keer kreeg de club echter geen gelijk van de beroepscommissie van de bond en ook de rechter oordeelde onlangs in het voordeel van de KNVB.