Voor Vivianne Miedema en Beth Mead staat er woensdagavond nóg meer op het spel dan alleen een plek in de volgende EK-ronde. Terwijl ze normaal hun successen en tegenslagen als geliefden delen, staan ze nu als rivalen tegenover elkaar op het veld. Relatietherapeut Anne Campagne, bekend van Married At First Sight, werpt tegenover Sportnieuws.nl haar blik op de emotionele uitdagingen van deze bijzondere situatie.

"Topsporters weten precies wat er verlangd wordt en wat komt kijken bij topsport, zoals prestatiedruk, trainingen, diëten, herstelmomenten en interviews", somt Anne Campagne enkele voordelen van een relatie tussen topsporters op. "Er is begrip bij elkaar voor het missen van bijvoorbeeld familiegebeurtenissen, want topsport gaat altijd voor. Maar ze begrijpen elkaars emoties ook, bij winst en verlies weet de ander precies hoe dat voelt en hoe daarmee om te gaan."

'Wanneer is er tijd om elkaar te zien?'

De relatietherapeut van het bekende Married At First Sight, een realityprogramma waarin twee wildvreemden elkaar het jawoord geven, meent dat hun gezamenlijke sportleven ook uitdagingen met zich meebrengt. "Het kan juist extra ingewikkeld zijn", stipt Campagne de keerzijde aan. "Ze hebben uiteenlopende intensieve schema's, door trainingskampen, tripjes naar het buitenland én de wedstrijd zelf."

Dat maakt een relatie van twee topvoetbalsters niet altijd even makkelijk. "Dit trekt een wissel op de tijd die samen doorgebracht kan worden binnen een relatie, nabijheid en verbondenheid zouden onder druk kunnen komen te staan. Wanneer is er tijd om elkaar te zien met alle hectiek die topsport met zich meebrengt?", vraag ze zich hardop af.

Confrontatie Mead en Miedema

Campagne komt, desgevraagd, ook te spreken over de specifieke confrontatie tussen Miedema en Mead. "Dat wordt ontzettend dubbel. Twee tegenovergestelde emoties komen op je af als je tegen elkaar voetbalt: blijdschap en teleurstelling. Stel Engeland verliest: Miedema kan de winst minder goed delen met Mead, want die baalt. Je relatie moet dan echt wel een stevig fundament hebben. Afspreken hoe je omgaat met de uitkomst, misschien even een dag geen contact plannen, en uitspreken dat de relatie altijd voorop staat, is dan belangrijk", deelt ze.

Twee rollen als liefdespartner

Wanneer je als liefdespartners elkaar op het hoogste sportniveau treft, verandert de dynamiek van de relatie ingrijpend. "Wanneer je zowel liefdespartner bent én tegen elkaar op topniveau moet voetballen, dan heb je binnen je relatie twee rollen. Namelijk de rol van partner en de rol van tegenstander", gaat Campagne verder.

Waar thuis vooral ruimte is voor liefde, steun, kwetsbaarheid en intimiteit, vraagt de rol van tegenstander om een heel andere houding, stelt Campagne. "Thuis is een héél andere dynamiek - namelijk innerlijk loyaal zijn - aan de gang dan op het veld. De liefdesband doet er dan even niet toe. In hoeverre lukt het om dit goed gescheiden te houden: je houdt van elkaar, maar op het veld moet je keuzes maken die niet altijd zacht of meegaand zijn."

Relatie in de schijnwerpers

Miedema en Mead hebben al ruim drie jaar een relatie en sinds het begin ligt hun samenzijn behoorlijk onder een vergrootglas. "Het is al ingewikkeld genoeg om een relatie te hebben en ook nog eens elkaars tegenstander te zijn. Dan komt daar de media met alle lezers daar nog bovenop. Dat vraagt dus echt om dat stevige fundament, waarbij goede afstemming cruciaal is. Wat doen en zeggen we wel of niet? Aan de andere kant, als topsporter weet je goed hoe je met media om moet gaan en zijn ze gewend dat iedereen een mening vormt", nuanceert Campagne.

