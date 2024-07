Vliegende start Turkije tegen Oostenrijk: wie wordt de tegenstander van Nederland in kwartfinale EK?

Het Nederlands elftal versloeg Roemenië dinsdag overtuigend met 3-0 in de achtste finales. Daarmee is Oranjekoorts weer toegenomen, terwijl die na de nederlaag tegen Oostenrijk in de groepsfase tot een dieptepunt. In het buitenland zijn de media lovend over het optreden van Nederland en in het bijzonder over uitblinker Cody Gakpo.