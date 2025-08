Menig voetballiefhebber is wel bekend met Fabrizio Romano, de Italiaanse voetbaljournalist die gespecialiseerd is op het gebied van transfers. Vaak is hij degene die als eerste de toptransfers bekendmaakt, maar langzamerhand zijn steeds meer fans klaar met het werk en gedrag van Romano. Hoe kan dat?

De journalistieke carrière van Romano begon al op 18-jarige leeftijd. Hij ontving destijds inside informatie over Mauro Icardi, waarna hij op 19-jarige leeftijd aan de slag mocht bij Sky Sport Italy. De Italiaan bouwde een groot netwerk op binnen de voetballerij en pleegde de hele dag door belletjes en appjes. Hierdoor kon hij steeds vaker steeds grotere transferscoops brengen. Deze transferupdates bleken ook altijd te kloppen.

Doordat hij tijdens de transferperiodes constant scoops en updates brengt, heeft hij een gigantische following opgebouwd op sociale media. Op platforms als X, Instagram en YouTube heeft hij miljoenen volgers. Dat in combinatie met zijn bekende slogan "Here we go!" heeft hem een gevestigde naam in de voetbalwereld opgeleverd.

Kritiek

Romano heeft zich in een paar jaar tijd naar de top gewerkt, maar er komt steeds meer kritiek op het werk van de Italiaan, vooral vanwege zijn invloed en werkwijze. Hij publiceert soms tot honderd tweets per dag, wat door veel volgers als overkill wordt ervaren.

De voetbaljournalist beweert onafhankelijk te zijn, maar hij wordt er steeds vaker van beschuldigt dat niet te zijn. Zo opperen mensen dat hij in ruil voor betalingen bepaalde berichten naar buiten brengt. Al is hier geen concreet bewijs voor.

Diogo Jota

Even terug naar de vele tweets, dat is iets wat hij namelijk ook deed tijdens het overlijden van Liverpool-aanvaller Diogo Jota en zijn broer André. Romano bleef maar quotes en andere zaken rondom het tragische ongeluk plaatsen. Dit werd door velen als ongepast beschouwd, en meerdere voetbalfans op sociale media beschuldigden hem ervan dat hij het alleen maar bezig was met het binnenhalen van likes en views, in plaats van dat hij bezig was met journalistieke integriteit.

Fabrizio Romano and all those big pages should be fcking embarrassed for milking Diogo Jota’s death for their own gain.



It just shows how little they actually care about him and his family.



Embarrassing. — Wiktor🐝🇵🇱 #KovacEra (@WiktorSZN) July 3, 2025

Onverwachte transfers

Daarnaast balen veel fans ervan dat door het bekendmaken van de vele transfers 'het spannende en onverwachte' van de transferperiodes af is. Zo worden er nauwelijks meer transfer bekendgemaakt waarover eerst niks bekend was.

Datgeen gebeurde echter wel op zondagavond. FC Porto presenteerde totaal uit het niets Luuk de Jong als nieuwe aanwinst. De ex-PSV-spits werd onverwachts aangekondigd in het stadion van de Portugese club zonder dat er ook maar een gerucht over de overstap naar buiten was gekomen.

Voor veel voetbalfans was dit een mooi moment. Het was namelijk al een tijdje geleden dat er op deze onverwachtse manier transfers werden aangekondigd. X-gebruikers willen het graag vaker op deze manier zien gebeuren, en noemen Romano een parasiet omdat hij het leuke rondom de transfers heeft verpest.

Nog steeds de grote man

Ondanks de kritiek de Romano steeds vaker te verwerken krijgt, kan wel gesteld worden dat hij het grootste transfernieuws bijna altijd als eerste brengt, en het blijkt vaak ook gewoon te kloppen.