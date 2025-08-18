FC Barcelona-speler Lamine Yamal geldt als misschien wel het grootste voetbaltalent van dit moment. Toch draait de aandacht niet alleen om zijn prestaties op het veld. Er is namelijk veel te doen om zijn feestgedrag.

Toen Yamal zijn achttiende verjaardag vierde, was er een hoop om hem te doen. Het toptalent vierde een feestje op Ibiza, waar een paar opmerkelijke dingen gebeurde. Zo mochten feestgangers hun telefoons niet meenemen, kreeg een model twintigduizend euro betaald om aanwezig te zijn en werden er obers met dwerggroei ingezet tijdens het feest. Dit leverde Yamal veel kritiek op.

Daarnaast is bij zijn club de angst ontstaan dat hem hetzelfde overkomt als Ronaldinho, die niet alles uit zijn carrière haalde door zijn feestgedruis.

Verdediging van Ruud Gullit

Ruud Gullit neemt het in ieder geval op voor Yamal. "Ik vond het overdreven over die dwergen. Maar het mooiste was: op een gegeven moment gingen de dwergen zeggen 'ja maar wij hebben dan toch ook werk. Als we dit niet kunnen doen hebben we helemaal niks'", zo oppert het Nederlandse voetbalicoon tijdens de uitzending van Rondo op maandagavond.

Presentator Wytse van der Goot vertelt Gullit dan dat het niet alleen over de mensen met dwerggroei gaat. "Het ging ook om de eventuele drank, vrouwen, feestjes", waarop Gullit de presentator onderbreekt. "Laat hem gaan", waarna hij vervolgt: Je mag toch ook wel eens een keer uit je dak gaan? Om daar een nou oordeel over te hebben. Laat gewoon gaan."

Telefoons

Gullit herinnert dat het in zijn tijd een stuk een stuk anders aan toe ging. "Het enige grote probleem is dat iedereen een telefoon heeft, iedereen heeft wat te zeggen, iedereen heeft wat te doen. Wij hebben nog een tijd meegemaakt dat er geen telefoons waren". Volgens de oud-voetballer was het daardoor een stuk makkelijker om een feestje te vieren.

Joan Laporta

FC Barcelona maakt zich meer zorgen over de ontwikkeling van hun talent dan Gullit. Voorzitter Joan Laporta blijft daarom waakzaam. Samen met de club neemt hij maatregelen en wordt er hard gewerkt om het toptalent de juiste begeleiding te bieden, zodat hij het maximale uit zijn carrière kan halen.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.