Steven Gerrard deed onlangs een aantal opvallende uitspraken. De Liverpool-legende uitte kritiek op zijn voormalige ploeggenoten bij het Engelse nationale elftal, maar die opmerkingen vielen niet bij iedereen in goede aarde.

Gerrard was jarenlang een vaste waarde van het Engelste elftal bekend stond als de 'gouden generatie'. Hij maakte deel uit van de sterke selectie die uit talloze sterren van rivaliserende topclubs als Chelsea, Arsenal, Manchester United en Liverpool bestond. Echter, door de rivaliteit konden veel spelers elkaar niet uitstaan.

Moeizame relatie

Gerrard deed met Engeland mee aan de EK's van 2000, 2004 en 2012 en de WK's van 2006, 2010 en 2014. Een groot succes werd dit alleen nooit. Volgens de voormalig middenvelder kwam dit mede door de moeilijke relaties die de spelers met elkaar hadden.

"Ik denk dat we allemaal egoïstische losers waren", zo stelde Gerrard in de podcast van Rio Ferdinand, met wie hij ook bij het nationale team speelde. De 'onvolwassen haat' zorgde ervoor dat Gerrard een flink deel van zijn 114 interlands zeer ongelukkig was.

Verkeerde keelgat

Deze uitingen haalde de nodige krantenkoppen. Wayne Rooney - die Gerrard in datzelfde interview nog prees als de beste speler met wie hij ooit in het nationale team had samengespeeld - kreeg de opmerkingen ook mee, maar was daar allesbehalve blij mee.

De Manchester United-legende stelde in zijn eigen podcast dat het respectloos was wat Gerrard zei. "Want we hebben hard gewerkt en ons best gedaan. het is ons alleen niet helemaal gelukt. hadden we beter kunnen presteren? Ja, dat had gekund, maar het mocht niet zo zijn."

Geen beste vrienden

Dat iedereen in de selectie geen beste vrienden met elkaar was, ontkent Rooney niet. "Het was duidelijk dat Becks (David Beckham, red.) Gary Neville en Scholesy (Paul Scholes, red.) nooit echt close zouden worden met de spelers van Liverpool."

Desondanks was de band volgens hem niet de oorzaak van het gebrek aan succes. "Eén ding is zeker: iedereen werkte keihard voor elkaar. Ik denk dan ook niet dat dát het probleem was. We slaagden er gewoon niet in om prijzen binnen te halen."