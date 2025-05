Voetballegendes als Wesley Sneijder en Marco van Basten stelen de show bij bijzonder padelevent: 'Echt bizar gevoel voor de bal'

Het was een groot feest op de padelbanen van Primos Padel in Beverwijk. Tientallen voetballegendes kwamen langs voor een mooi padeltoernooi. Alles stond in het teken van Stichting Zeldzame Ziektenfonds. "Een samenkomen van oude vrienden", noemde Frank de Boer het evenement.

Het was een gemêleerd gezelschap; van namen als Michael Dingsdag en Wout Brama tot aan Wesley Sneijder en Marco van Basten. "Iedereen kent elkaar toch altijd wel ergens van. Zo gaat dat voetballers onder elkaar." Voor Rafael van der Vaart lag de druk er hoog op; hij was de winnaar van vorig jaar. Brama was er voor het eerst bij en stond versteld van het niveau: "Een boel kunnen echt behoorlijk spelen."

Tussen het padellen, en vooral ook foto's en handtekeningen door, werd er ook even bijgekletst. Frank de Boer vond dat misschien nog wel het mooiste: "Het is ook weer even een samenkomen van oude vrienden", zei hij.

Aangeboden door JustPadel Tijd om buiten te padellen: 5 x zo ga je goed voorbereid de baan op De populariteit van padel blijft groeien, en nu het buiten weer lekkerder weer wordt, lonkt de padelbaan. Voor veel spelers is het een moment van ontspanning, competitie en sportieve uitdaging. Ga jij voor het eerst de padelbaan op? Met deze vijf praktische tips ben jij goed voorbereid voor een lekker potje padel.

Robert Maaskant aanwezig

Ook Robert Maaskant, bekend van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine was aanwezig. Hem verging het allemaal wat minder: "We moesten steeds tegen veel te goeie tegenstanders", zei hij. Hij voegde zich ook bij de woorden van De Boer. "Ik ken hier jongens die staan te padellen al vanaf hun zestiende, dat maakt het contact en samenspelen zoveel leuker. En dat allemaal voor het goede doel", zei hij enthousiast.

Bijzonder koppel

Er waren bijzondere koppels gemaakt; zoals bijvoorbeeld Johnny de Mol en Theo Janssen, laatstgenoemde sloeg vorig jaar voor het eerst een bal op een padelbaan, maar was nu al een stuk verbeterd. Ze trokken veel bekijks en noemden zichzelf 'het dreamduo'. Wanneer Janssen naar zijn loopvermogen wordt gevraagd, reageert hij gevat: "Ga je nu zeggen dat ik niet loop? Ik ben de creatieve, lopende speler van ons twee."

Robbin Ruiter was net als vorig jaar aanwezig en zag een grote groei. "Veel meer support, dat is mooi. Zeker voor een doel als deze. Vorig jaar was er al een mooi bedrag opgehaald. Dat dat dit jaar maar een nog groter bedrag mag worden." Hij zag één uitblinker en niet toevallig was dat ook nog eens een keeper: Maarten Stekelenburg. "Hij heeft echt bizar gevoel voor de bal."

Als we Siem de Jong vragen hoe het gaat, zegt hij perfect na twee winstpartijen. Of hem dat uitmaakt op zo'n dag als deze? "Of mij dat uit maakt? We spelen altijd om te winnen", zegt een echte ras-voetballer. Een groep voetballers bij elkaar zetten bij een sport en verwachten dat het niet competitief is, dat is ook een andere realiteit die nooit zal bestaan. Ook sprak hij nog over de bizarre ontknoping in de Eredivisie, waar zijn broertje hem pijn deed.