Feyenoord heeft een volgende klap te verwerken: Sem Steijn is voor lange tijd uit de roulatie. De middenvelder kwam vorige week al na twintig minuten binnen de lijnen tegen Go Ahead Eagles maar bleef in de rust in de kleedkamer met klachten aan de knie. Die blijken nu ernstig, zo meldt het AD.

Volgens verslaggever Mikos Gouka verwacht Feyenoord voorlopig niet te kunnen beschikken over Steijn. De voormalig aanvoerder van de club had al een tijdje last van kleine blessures, maar kon wel gewoon invallen afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles.

Blessure Steijn

Hij moest Oussama Targhalline vervangen, die met een zware blessure naar de kant moest na een overtreding van Thibo Baeten. Maar na de rust bleef ook Steijn achter in de kleedkamer. Hij zat in de paar minuten die hij speelde meerdere malen aan zijn knie. Van Persie kon na afloop niet veel zeggen over de blessure, alleen dat de wissel in samenspraak was geweest.

Nu blijkt dat het een probleem met de meniscus is. Steijn bleef ook in Rotterdam toen de selectie naar België vertrok afgelopen week. Hierdoor heeft Van Persie nog maar beschikking over drie middenvelders: Luciano Valente, In-beom Hwang en Jakub Moder. Een groot probleem voor de coach, die voorheen juist keuze te over had op het middenveld.

Zorgen voor Feyenoord

De problemen binnen de selectie van Feyenoord verdwenen even als sneeuw voor de zon toen Raheem Sterling werd aangetrokken. Hij was de perfecte bliksemafleider, maar nu komen de zorgen toch weer bovendrijven. Feyenoord ontvangt aanstaande zondag Telstar in De Kuip, maar zal ook zaterdagavond met grote interesse kijken naar Ajax-NEC. Met die twee ploegen moeten de Rotterdammers uit gaan maken wie volgend jaar direct Champions League-voetbal gaat spelen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.