Vurnon Anita heeft officieel het einde van zijn voetballoopbaan aangekondigd. De voormalig international van het Nederlands elftal vertelt ook direct dat zijn oude club Ajax hem een kans biedt om te kijken of hij nog iets voor de club kan betekenen nu hij gestopt is.

Anita voetbalt al een tijdje bij de amateurs van Ajax nadat hij eind vorig seizoen vertrok bij FC Volendam. Nu onthult hij dus dat er geen nieuwe club meer voor hem hoeft te bellen. Anita is officieel gestopt en kijkt nu vooruit naar een leven naast het voetbalveld.

"Het wordt ook eens tijd dat ik aan hen denk. Mijn gezin moet voorop komen in plaats van mezelf. Het is mooi geweest, ik ben er goed uitgekomen en superfit", zo bevestigt Anita tegen NH dat zijn loopbaan er officieel op zit.

Loopbaan

Anita begon zijn voetbalcarrière in de jeugd van Ajax, waar hij ook vier jaar lang in de hoofdmacht speelde. In totaal kwam Anita tot 152 duels voor de Amsterdammers. In 2012 maakte hij de overstap naar Newcastle United, de club waar hij vijf jaar lang speelde. Vervolgens kwam de verdedigende middenvelder uit voor Leeds United, Willem II, CKSA Sofia, RKC Waalwijk en het Saoedische Al Orobah. De promotie met Volendam vorig seizoen werd dus achteraf gezien het laatste feestje uit zijn actieve loopbaan. Anita speelde in zijn loopbaan ook nog drie interlands voor Oranje en zeventien voor Curaçao.

Rol bij Ajax

De 36-jarige Anita speelt dus voor de amateurtak van Ajax en dus is de link met een mogelijke functie bij de Amsterdamse club al snel gelegd. De oud-middenvelder vertelt ook dat hij de kans van Ajax heeft gekregen om uit te pluizen wat hij wil met zijn verdere leven. "Ik heb nog geen idee waar ik wil gaan. Ik ben nog een beetje alles aan het uitproberen om te kijken wat het beste bij me past. Van Ajax krijg ik alle ruimte om dat te doen, dus dat is prettig." Anita werd in zijn loopbaan ook drie keer kampioen met Ajax en won drie keer de KNVB beker met de club.

