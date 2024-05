Voorselectie Oranje bij elkaar in Zeist: Memphis Depay komt later en Quinten Timber nog niet fit

De spelers van het Nederlands elftal zijn maandag bij elkaar gekomen in Zeist. Het EK voetbal in Duitsland begint over bijna drie weken en dus maakte bondscoach Ronald Koeman de balans op. Twee spelers waren er nog niet bij.

Koeman kreeg allereerst een slechte mededeling te verwerken: Marten de Roon moest zich afmelden voor het EK. Hij was een twijfelgeval omdat hij bij Atalanta een spierblessure opliep, maar weet nu zeker dat hij het EK niet gaat halen. Met de rest van de selectie zit het vooralsnog wel snor, al is er nog voorzichtigheid.

Memphis Depay later

Bij bijvoorbeeld Memphis Depay. Van de aanvaller was al bekend dat hij nog altijd wedstrijdritme mist nadat hij bij zijn club Atletico Madrid. Daarom wil hij dinsdag en woensdag al meedoen bij de trainingen van het Nederlands elftal. Hij had eigenlijk toestemming om pas zaterdag aan te sluiten, maar meldt zich op eigen initiatief eerder op maandagavond.

Quinten Timber

Quinten Timber deed ook nog niet mee aan de openingstraining in Zeist. De middenvelder van Feyenoord draait een individueel programma. Hij heeft volgens bronnen een klein pijntje en Koeman en zijn staf willen geen risico nemen. Timber is één van de namen die zou kunnen profiteren van de afmelding van De Roon.

Voorselectie Oranje

Koeman had dertig spelers opgeroepen in zijn voorselectie. Op 7 juni moet hij de definitieve lijst van 26 spelers inleveren bij de UEFA. Een speler is daar al zeker van: Georginio Wijnaldum. Dat verklapte de trainer eerder aan deze site.