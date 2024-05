Voorselectie van Roemenië voor EK met Ajax-flop, verdediger Tottenham Hotspur en zoon van legendarische middenvelder

Ook Roemenië heeft een voorselectie voor het Europees kampioenschap geopenbaard. Bondscoach Edward Iordanescu heeft onder meer plaats gemaakt voor Ianis Hagi, de zoon van misschien wel de beste Roemeense voetballer ooit. Ook een middenvelder die bij Ajax niet slaagde, staat op de lijst.

Tegen groepsgenoten Oekraïne, België en Slowakije moet Radu Drãgusin de drijvende kracht zijn bij de Roemenen op het EK voetbal. De verdediger van Tottenham Hotspur is de enige speler in de selectie die onder contract staat bij een topclub. Althans, Horatiu Moldavisch tekende afgelopen winter bij Atlético Madrid, maar is daar tweede keeper. De 22-jarige Drãgusin maakte eveneens een winterse overstap, want hij trok van Genoa naar de Spurs.

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het nieuws, uitgebreide statistieken, selecties, uitslagen en standen.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

In Engeland heeft hij nog geen vaste basisplaats veroverd, maar met een door Transfermarkt op 25 miljoen euro geschatte marktwaarde is de verdediger met afstand de meest waardevolle Roemeen. Andere selectiespelers worden ingeschaald op maximaal 6,5 miljoen, de meesten komen daar niet eens bij in de buurt.

Hagi

Bij veel voetballiefhebbers zal ook wel een belletje rinkelen als ze de naam Hagi horen. Gheorghe Hagi was in de jaren negentig een van de beste middenvelders en speelde onder andere voor Real Madrid en Barcelona. Zijn zoon Ianis heeft, zij het in iets mindere mate, het voetbaltalent van zijn vader geërfd. Hij speelde voor FC Viitorul, Fiorentina en KRC Genk. Op dit moment is hij door Rangers verhuurd aan Alavés. Hagi junior is tevens het neefje van Georghe Popescu, de andere Roemeense voetbalgrootheid die enkele jaren voor PSV speelde.

Dit is de selectie van België voor het EK voetbal, met 'verloren zoon' Axel Witsel en PSV'er De selectie van België voor het EK voetbal is dinsdagochtend bekendgemaakt. Maandag lekten er via muurschilderingen al vier namen uit die zeker zijn van deelname aan het EK in Duitsland. Een dag later presenteerde bondscoach Domenico Tedesco de rest.

Voormalig Ajacied

Een andere sterkhouder van Roemenië is Razvan Marin. Ajax kocht de middenvelder voor zo'n 12,5 miljoen euro van Standard Luik, maar Marin vertrok een jaar later alweer op huurbasis naar Cagliari. De Italianen namen hem daarna definitief over. Inmiddels speelt hij al twee jaar op huurbasis voor Empoli. Bij Roemenië is Marin een vaste waarde en de speler met de meeste interlands (54), op aanvoerder Nicolae Stanciu na (68). Razvan is overigens geen familie van Marius, de andere Marin in het team.

De voorselectie van bondscoach Iordanescu telt 28 spelers, wat betekent dat er nog twee spelers af moeten vallen. Wie dat zijn, maakt de bond volgende week vrijdag bekend. De overgebleven spelers nemen het in Duitsland op tegen Oekraïne, België en Slowakije.

Dit is de 26-koppige voorselectie van Oekraïne op het EK, met Belgisch tintje Oekraïne, tegenstander van België in groep E op het EK, heeft een voorselectie van 26 man naar buiten gebracht. Dat is al het aantal spelers dat in de definitieve selectie mag zitten, maar die wordt pas op 7 juni bekendgemaakt. De voorlopig selectie kent enkele spelers met ervaring in de Belgische competitie.

Voorlopige selectie Roemenië voor EK 2024

Keepers

Florin Nitã (Gaziantep, TUR)

Horatiu Moldavisch (Atlético Madrid, SPA)

Stefan Tãrnovanu (FCSB, ROE)

Rãzvan Sava (CFR Cluj, ROE)



Verdedigers

Andrei Ratiu (Rayo Vallecano, SPA)

Vaasile Mogos (CFR Cluj, ROE)

Radu Drãgusin (Tottenham Hotspur, ENG)

Bogdan Racovitan (Rakow Częstochowa, POL)

Adrian Rus (Pafos FC, CYP)

Ionut Nedelcearu (Palermo, ITA)

Andrei Burcã (Al-Okhdood, SAU)

Nicusor Bancu (Universitatea Craiova, ROE)



Middenvelders

Deian Sorescu (Gaziantep, TUR)

Marius Marin (Pisa, ITA)

Alexandru Cicãldãu, Konyaspor, TUR)

Rãzvan Marin (Empoli, ITA)

Nicolae Stanciu (Damac, SAU)

Adrian Sut (FCSB, ROE)

Darius Olaru (FCSB, ROE)

Constantin Grameni (Farul Constanta, ROE)

Dennis Man (Parma, ITA)

Valentin Mihãilã (Parma, ITA)

Ianis Hagi (Deportivo Alavés, SPA)

Florinel Coman (FCSB, ROE)



Aanvallers

Denis Drãgus (Gaziantep, TUR)

George Puscas (Bari, ITA)

Denis Alibec (Muaither, QAT)

Daniel Birligea (CFR Cluj, ROE)