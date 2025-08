AC Milan heeft heftig nieuws gedeeld over clublegende Franco Baresi. De voormalig captain van de Italianen en erevoorzitter had een knobbel op zijn longen en is daar onlangs voor onder het mes gegaan.

Tijdens medische checks op Milanello werd bij Baresi duidelijk dat er een pulmonale knobbel op zijn longen was gevonden. Dit is doorgaans geen kwaadaardige plek en geen teken van een heftige ziekte, maar toch besloten de dokters om de knobbel operatief te laten verwijderen. De operatie van Baresi is goed gegaan en vooralsnog zijn er geen complicaties opgetreden in het herstel van de ex-verdediger.

Baresi is op aanraden van een oncoloog inmiddels begonnen met een bepaalde vorm van immunotherapie om zijn herstel nog meer te bevorderen. Vanuit AC Milan steunen alle spelers, stafleden, medewerkers, managers en de clubleiding de erevoorzitter waar ze maar kunnen. "Aanvoerder, we zijn er voor je", luidt de gezamenlijke leus van alle mensen binnen AC Milan.

Reactie Baresi

In het statement van AC Milan richtte Baresi zich zelf ook nog even tot de fans. "Beste fans, ik wil jullie via deze weg laten weten dat het wat tijd gaat kosten voor ik weer op volle kracht ben. Ik wil AC Milan en alle mensen rondom de club bedanken voor de support. Een grote knuffel met heel veel affectie", richtte Baresi zich tot de fans en mensen binnen de club.

Carrière Baresi

De inmiddels 65-jarige Franco Baresi speelde zijn gehele actieve carrière voor AC Milan. In totaal zat hij twintig jaar bij het eerste elftal, was hij regelmatig aanvoerder en speelde hij met grote Nederlandse ploeggenoten als Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Ook speelde Baresi 81 interlands voor het Italiaanse nationale elftal. De centrumverdediger werd zes keer kampioen van Italië, won drie keer de Champions League en pakte het wereldkampioenschap in 1982 met zijn thuisland Italië.