Vriendin van Joey Veerman steekt voetballer en Nederlands elftal hart onder de riem met schattig bericht

Het Nederlands elftal kan alle steun gebruiken richting het eerste EK-duel tegen Polen. Dat weet ook Chantalle Schilder, de vriendin van international Joey Veerman. Zij plaatste de ochtend voor de wedstrijd een schattige Instagramstory met een hoofdrol voor haar zoontje Frenkie Joe.

Schilder postte zondagochtend, een paar uur voor de wedstrijd tussen Nederland en Polen twee foto's van Frenkie, met als bijschrift 'Veel succes papa'. Overigens draagt Frenkie gewoon zijn eigen voornaam achterop het shirt. Frenkie dus, en geen Veerman. Om misverstanden te voorkomen: het zoontje van Schilder en Veerman is niet vernoemd naar Frenkie de Jong, die het EK moet missen vanwege een blessure. Frenkie Joe is nog geen jaar oud.

De story van Joey Veermans vriendin Chantalle Schilder, met zoontje Frenkie Joe in het shirt van Oranje © Instagram

Schilder en Veerman kennen elkaar uit Volendam, waar ze allebei vandaan komen. In het palingdorp sloeg de vonk jaren geleden over. Omdat Veerman nu nog bij PSV speelt, wonen ze inmiddels in Eindhoven. Regelmatig zit ze daar met een drankje op het terras of heeft ze een feestje met vrienden. Soms op zonnige vakantiebestemmingen, maar ook in Eindhoven zoekt het stel de gezelligheid op.

Misverstand over bruiloft

Veerman is inmiddels al een aantal jaar samen met Schilder, waardoor de gesprekken over trouwplannen zo nu en dan gevoerd worden. Schilder sprak vorige week tijdens een zeldzaam interview in De Telegraaf in op vragen over een mogelijke bruiloft. Ze vertelde dat er enige discussie is over de locatie, omdat zij het liefst in een kasteel trouwt en Veerman gewoon wil trouwen in een feestzaal in Volendam. "De datum moeten we nog prikken", liet Schilder weten.

Toen Sportnieuws.nl Veerman in Wolfsburg vroeg naar de mogelijk aanstaande trouwplannen, trapte de PSV'er op de rem. "Ik was wel verbaasd over dat stuk", vertelt Veerman. "Ik heb mijn vriendin nog helemaal niet ten huwelijk gevraagd, dus dat is een misverstand."

Basisplaats lonkt voor Veerman

Schilder zal haar vriend Veerman waarschijnlijk veel in actie zien. De kans is enorm groot dat hij vanaf de aftrap begint tegen Polen en dit toernooi veel minuten kan maken. Mogelijk speelt hij samen om het middenvelder met zijn PSV-kompaan Jerdy Schouten.

