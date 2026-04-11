Chantalle Schilder, de vrouw van Joey Veerman heeft op social media een opvallend moment gedeeld. Op beelden is te zien hoe ze de PSV-middenvelder een nieuwe tattoo laat zetten met daarop zijn rugnummer en drie sterren. Daarmee lijkt hij op bijzondere wijze stil te staan bij een succesvol seizoen.

De betekenis laat zich niet moeilijk raden. De tattoo verwijst naar de recente successen van PSV, dat voor de derde keer op rij landskampioen werd. Veerman speelde daarin opnieuw een belangrijke rol op het middenveld van de Eindhovenaren. De 27-jarige Volendammer maakte dit seizoen in de VriendenLoterij Eredivisie acht doelpunten en gaf veertien assists.

Op de beelden van Schilder is te zien hoe de tattoo wordt gezet bij haar geliefde. Naast het getal 23, het rugnummer van Veerman, prijken drie sterren die staan voor de drie opeenvolgende landstitels van PSV. Daarmee legt hij een bijzonder moment voor altijd vast.

Huldiging

Veerman heeft al enkele jaren een relatie met Schilder. Samen kregen ze in september 2023 hun eerste zoon, Frenkie Joe. In 2025 volgde zoontje Jame. Schilder en hun oudste zoon Frenkie waren er ook bij tijdens de huldiging van PSV. Zo poseerde Veerman met hen en de kampioensschaal en liep hij de ereronde met zijn zoon. Jame was nog te jong om daarbij aanwezig te zijn. Ook op social media liet Schilder van zich horen. Ze deelde beelden van jonge fans die speciaal voor Veerman en haar waren gekomen, met onder meer een bordje waarop stond: "Joey is de beste."

Veerman ontbreekt bij PSV tegen Sparta

PSV treedt zaterdagavond als kersvers landskampioen tegen Sparta aan zonder Joey Veerman. Dat heeft trainer Peter Bosz bevestigd op de persconferentie. Bosz gaf daarbij aan dat de blessure van Veerman niet ernstig is en dat hij vermoedelijk snel weer kan aansluiten. Over de exacte klachten van de middenvelder wilde de oefenmeester niet uitweiden, al liet hij wel weten dat het om een kwetsuur gaat die aan het eind van vorig seizoen ook al opspeelde.