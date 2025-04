Vrouw van oud-Ajacied kan 'verzonnen verhaal' van PSV-fan niet waarderen: 'Wat een loser'

Zanger Joël Borelli en Naomi Veltman, de vrouw van oud-Ajacied Joël Veltman, hebben de strijdbijl nog niet begraven. Dat de PSV-fan een verhaal blijft verkondigen over zijn optreden tijdens de bruiloft van de twee, schiet bij mevrouw Veltman in het verkeerde keelgat.

Dat laat ze duidelijk merken op Instagram. "Als je eigen carrière te onbelangrijk is, moet je maar verhalen gaan verzinnen over een bruiloft van tien jaar geleden", schrijft ze met een aantal lach-emoji's.

Daarmee doelt ze op het verhaal dat Borelli in de Sportnieuws.nl Voetbalshow vertelde. PSV, de favoriete club van de zanger, werd in 2016 op de laatste speeldag kampioen ten koste van Ajax. Een dag later was de bruiloft van Naomi en de rechtsback van Brighton & Hove Albion, die toen nog in Amsterdam speelde.

"Ik was gewoon in een baldadige stemming en heb er toen een beetje lopen klooien", doelt Borelli op het verdraaide nummer 'Brabant' van Guus Meeuwis. "Toen heb ik gezongen: Daar loop je alleen op een stil Leidseplein, jij zou ook zo graag kampioen willen zijn. Uiteindelijk viel het reuze mee, maar ik heb er wel een beetje lopen stieren."

Hoewel de Eindhovenaar zelf de humor van zijn actie op de bruiloft van Joël en Naomi Veltman wel inzag, blijkt de vrouw van de voetballer minder gecharmeerd van het optreden van de PSV-supporter. Zelfs toen ze elkaar jaren later op Ibiza tegenkwamen was zij nog boos op hem, zo vertelde Borelli.

Verzonnen

Nu de Brabander het verhaal opnieuw uit de doeken heeft gedaan, reageert Naomi op haar beurt weer. Volgens haar is er niets van waar. "Dit hoort een professionele zanger te zijn die wordt geboekt door een stel voor hun mooiste dag", schrijft ze.

"Vervolgens zoekt hij om de haverklap de pers op met een verhaal over een liedje dat hij nooit heeft gezongen", vervolgt Naomi. "Hij noemt ook allemaal namen van gasten die er waren omdat hij zelf niet interessant genoeg is."

Borelli vertelde ook nog dat hij de avond voor de bruiloft diep in het glaasje had gekeken. "Wie wil er nou geen zanger die opschept dat hij met een kater stond op te treden", zegt Naomi cynisch. "Wat een loser."