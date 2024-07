Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de mogelijke kwartfinale op EK voetbal?

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond de achtste finale tegen Roemenië op het EK. Een overwinning is geen zekerheidje, maar toch kijken wij alvast naar een eventuele kwartfinale van Oranje. Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de volgende wedstrijd?

Natuurlijk, Nederland moet eerst nog voorbij Roemenië in de achtste finale. Dinsdagavond om 18.00 uur trapt Oranje af tegen de Roemenen in de Allianz Arena, het stadion van Bayern München. Later op de avond ziet het de mogelijke tegenstanders in actie voor de kwartfinale. De kans bestaat dat het Nederlands elftal een oude bekende treft.

Wanneer speelt Nederland de kwartfinale op het EK?

In tegenstelling tot de groepsfase weet Nederland nu waar het aan toe is wanneer het van Roemenië wint. De speeldag staat al vast. Bij een overwinning komt het Nederlands elftal aanstaande zaterdag, 6 juli, opnieuw in actie. Een avondwedstrijd, want de kwartfinale begint dan om 21.00 uur.

Tegen wie speelt Nederland de kwartfinale op het EK?

Ook dat is inmiddels geen geheim meer. Door de derde plek in de groepsfase kwam Nederland in het 'makkelijkere' deel van het schema terecht, al willen ze daar binnen de selectie niets van weten. "Ik denk dat wij daar helemaal niks over mogen zeggen na de laatste wedstrijd (tegen Oostenrijk, red.)", liet aanvoerder Virgil van Dijk weten. Juist dat Oostenrijk is de mogelijke tegenstander in de kwartfinale. Zij spelen in de achtste finales later op dinsdag tegen Turkije.

Zelfs een eventuele halve finale is al bekend, al is dat nog heel ver weg. De winnaar van het duel tussen Nederland/Roemenië en Oostenrijk/Turkije speelt in de halve finale tegen Engeland of Zwitserland. Die halve finale is in ieder geval op woensdag 10 juli om 21:00 uur. De finale is op zondag 14 juli, ook om 21:00 uur.

Nederlands elftal blijft nederig richting ontmoeting met Roemenië: 'Wij hebben geen recht van spreken over het schema' Virgil van Dijk en Nathan Aké kwamen met harde woorden voor Oranje richting de achtste finales tegen Oekraïne. Hard werken, harder communiceren en vooral nederig blijven. Dat moet Nederland doen volgens de aanvoerder en vice-aanvoerder. "We hebben nog alle vertrouwen erin dat we wat moois kunnen neerzetten dit toernooi", zei Van Dijk.

Waar speelt Nederland de kwartfinale op het EK?

Een pikante plek, namelijk het Olympiastadion in Berlijn. Daar ging het dus eerder dit EK mis tegen Oostenrijk (3-2 verlies). Winnen Nederland en Oostenrijk dinsdagavond, dan is dat dus een herhaling van de groepswedstrijd van vorige week.

