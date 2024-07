Waarom de belangrijke Wout Weghorst bij Oranje weer op de bank begint tegen Engeland

De discussie laait al het hele EK op: moet Memphis Depay nog wel in de spits blijven staan of moet Wout Weghorst een kans krijgen? In verschillende wedstrijden heeft hij die kans ook al gekregen. De ene keer voor Memphis, de andere keer mét Memphis om hem heen. Toch zal Weghorst vermoedelijk niet starten tegen Engeland. Dit is waarom hij niet zal starten.

Hij was de gevierde man tegen Polen en hij was de aanjager van een opportunistisch Oranje tegen Turkije. Wout Weghorst. Het is een belangrijke kracht bij het Nederlands elftal die moest leren om gaan met zijn rol als reservespeler voor het EK. Nu hij al meermaals zijn stempel op wedstrijden heeft gedrukt, komt er steeds meer discussie of hij niet zou moeten starten voor Nederland tegen Engeland.

Harry Kane over duels met Oranjeverdediging: 'Het is mooi om tegen de besten van de wereld te spelen' Harry Kane was aanwezig bij de persconferentie een dag voor de halve finale tegen Nederland. Hij kan daar een teamgenoot tegenkomen, of een oude bekende uit de Premier League. Matthijs de Ligt of Virgil van Dijk. Hij had mooie woorden over voor de twee verdedigers. Ook sprak hij over Wout Weghorst en Memphis Depay.

Maar de vraag is of dat nou wel verstandig is. Weghorst is een echte vechter, iemand die 100% moet geven in elke actie. Hoe hij de bal wegwerkte in eigen zestien was subliem, hoe hij oorlog maakte in de zestien van Turkije eveneens. Maar de vraag is of dit een hele wedstrijd mogelijk is. Als Weghorst speelt, moet je dat opportunistische spel spelen en dan moet je alles kunnen geven.

Switchen van speelstijl

Het probleem met het opportunistische spel met Weghorst, is dat je niet makkelijk terug kan switchen naar een systeem met Memphis in de spits als het Weghorstspel niet werkt. De stijl van Weghorst is oorlog maken en potten breken als het team in een impasse zit. Een combinerende, voetballende speelstijl is niet zo'n speelstijl waarin je een speler in de laatste minuten nog helemaal kapot speelt. Kort gezegd: werkt het plannetje met Weghorst niet: is er geen plan B.

'Wout Weghorst in de basis tegen Engeland gaat weerstand oproepen bij Virgil van Dijk en Nathan Aké' Aad de Mos geeft in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos zijn scherpe mening over de verrichtingen van Nederland op het EK voetbal. "Ik zou met Wout Weghorst beginnen", stelt de ex-toptrainer in aanloop naar de halve finale tegen Engeland.

Vervanger

Een ander probleem dat er is, is wie Weghorst zou moeten vervangen als de speelstijl niet werkt. Memphis Depay is cruciaal voor Weghorst op 10, zo is gebleken tegen Turkije, dus hij kan niet de spits in. Dan moet Brian Brobbey of Joshua Zirkzee gaan spelen, maar zij hebben nog amper minuten gemaakt. Bovendien zijn zij van een ander niveau dan Memphis of Weghorst. Zirkzee viel in tegen Turkije maar leed in die korte tijd veel balverlies. Brobbey heeft wéér een ander type spel waarmee je ook geen tegenstander kapot speelt.

Bondscoach Ronald Koeman ziet 'wereldwijd' probleem ook in Nederland: 'Dan hou ik me nog redelijk in' Bondscoach Ronald Koeman is niet te spreken over hoe de media over spelers en trainers spreken. Hij vindt dat het 'iets positiever of respectvoller' zou kunnen. Daarbij wordt Memphis Depay ook als voorbeeld aangehaald.

Meest effectieve manier van inzetten

De belangrijkste reden is en blijft toch de reden die Ronald Koeman aan het begin van deze EK-reeks al gaf. De waarde van Weghorst als invaller. Het is dezelfde reden waarom Micky van de Ven nu al het hele EK invalt. Hij is een vaste waarde, maar wel als invaller. Dat geldt voor Weghorst ook. Hij brengt een extra beetje gif dat nodig is op cruciale momenten in de wedstrijd. Als plan A op zijn einde dreigt te lopen. Als het glas halfleeg is, maakt Weghorst het weer halfvol.

Een verrassingsmove in de rust, dat is waar hij goed in is. Zoals al eerder vermeld is andersom de switch maken minder effectief. Beginnen met oorlog maken tegen Engeland is een veel te groot risico. Want als het mislukt is direct al je kruit verschoten en heb je geen ander plan om op terug te vallen en kan je niet meer oorlog voeren in de laatste minuten als het nodig is. Tegen Engeland gaat zijn tijd zeker komen, want een strijd gaat het worden. En juist dáár in Weghorst goed in.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.