Waarom spelers als Jude Bellingham met gaten in hun sokken voetballen op het EK

Wat hebben spelers als Xavi Simons, Jude Bellingham en Kyle Walker met elkaar gemeen? Buiten het feit dat het stuk voor stuk geweldige voetballers zijn, spelen ze ook nog eens alledrie met gaten in hun sokken. Maar zij niet alleen, met hun veel andere spelers op het EK. Maar waarom hebben voetballers eigenlijk al die gaten in hun sokken?

Het ziet en een beetje raar uit, allemaal van die gaten in de sokken, en waarschijnlijk zijn de leveranciers er ook helemaal niet blij mee. Maar voetballers doen het tegenwoordig steeds vaker. Kyle Walker was een trendzetter en bij het Nederlands elftal speelt Xavi Simons ermee. Hij deed dat ook al in zijn tijd bij PSV.

Waarom spelen voetballers met gaten in hun sokken?

Het zit volgens experts vooral tussen de oren van spelers, die het vooral doen om kramp te voorkomen. Voetballers met te gespierde kuiten kunnen last krijgen van te strakke sokken. Dan is gaten erin knippen de oplossing, vinden ze. Een andere optie is om de sokken laag te dragen, zoals bijvoorbeeld Jack Grealish doet en Lutsharel Geertruida.

Tegenover het Algemeen Dagblad zeiden dokters en fysiotherapeuten dat er 'geen enkel wetenschappelijk bewijs' is dat het knippen van gaten ook daadwerkelijk helpt tegen kramp. Het geeft spelers alleen een beter gevoel. "Als spelers vinden dat de bovenste elastiek van een sok hun aders afknelt, moeten ze die elastiek losser maken. En niet in de kous knippen", oordeelde sportdokter Chris Goossens.

Welk sportmerk levert als eerste sokken met gaten?

Vooralsnog is het wachten op de eerste kledingsponsor die de spelers hulp biedt en sokken met levert. Tot die tijd moeten spelers zelf aan de slag met een schaar. Het is te hopen voor de regionale amateurverenigingen dat de kinderen hun idolen niet na gaan doen, want in tegenstelling tot de profs krijgen zij niet iedere week een nieuw paar sokken.

