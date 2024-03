Wanneer wordt PSV officieel kampioen als het blijft winnen?

PSV - Feyenoord is geweest en PSV heeft met het 2-2 gelijkspel de aanval van nummer twee Feyenoord wel afgeslagen. Met nog tien wedstrijden te gaan en een voorsprong van tien punten én een veel beter doelsaldo is niet de vraag óf PSV kampioen wordt, maar wanneer.

Drie gelijke spelen en 21 overwinningen leveren PSV momenteel een puntenaantal op van 66. Tien punten meer dan Feyenoord. Met nog tien duels te gaan, zijn er nog maximaal dertig punten te halen. Met dit tempo is PSV in april al kampioen van Nederland.

We gaan er even vanuit dat PSV blijft winnen, iets dat de club al het hele seizoen doet. Die tien punten is de minimale afstand die PSV op die manier blijft behouden op Feyenoord. Als we ervan uitgaan dat ook Feyenoord alles wint, dan is op dit moment donderdag 25 april de kampioenswedstrijd van PSV.

Kampioenswedstrijd op donderdag

Op die dag staat Heerenveen - PSV op het programma. Als PSV voorafgaand aan die wedstrijd nog steeds tien punten voorsprong heeft, dan is een overwinning in Friesland genoeg om officieel kampioen te worden van de Eredivisie. Na die wedstrijd zijn er nog maar drie duels te spelen in de Eredivisie en nog maximaal negen punten te verliezen.

Programma Feyenoord

Hieronder zie je het programma van Feyenoord in de Eredivisie, met bijvoorbeeld nog de thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma. Rond 25 april, de voor nu kampioenswedstrijd van PSV, speelt Feyenoord de bekerfinale (21 april), uit bij Fortuna Sittard (14 april) en op dezelfde avond als Heerenveen - PSV uit bij Go Ahead Eagles. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Feyenoord nog voor 25 april nog een keer punten verspeelt. Mocht dat gebeuren (en PSV geen punten verspelen), dan kan PSV op deze manier nog eerder kampioen worden. Bijvoorbeeld op 14 april al, thuis tegen Vitesse.

Gooit Champions League roet in het eten?

PSV speelt tussendoor nog wel Europees. Zo is op 13 maar de uitwedstrijd bij Borussia Dortmund. In Eindhoven werd het 1-1, dus er is nog alle kans voor de ploeg van trainer Peter Bosz om door te gaan in de Champions League. Dat kan van invloed zijn op de vorm van PSV, maar ook op de eventuele planning in de Eredivisie. Als de club doorgaat, kan het wellicht bij de KNVB aankloppen om wedstrijden in de Eredivisie te verzetten ter voorbereiding op de Champions League.