'Wat moet je met een Groningen of Cambuur in Europa?' In gesprek met Johan Derksen en Wilfred Genee over clubclash

Normaal zitten ze lijnrecht tegenover elkaar aan tafel, nu staan 'hun' ploegen lijnrecht tegenover elkaar: SC Cambuur en NEC. Dinsdagavond komen de favoriete clubs van Wilfred Genee en Johan Derksen tegen elkaar uit in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. "Er werd mij gevraagd of ik in mijn onderbroek ga zitten als Cambuur de beker wint."

Terwijl iedereen druk in de weer is om de set voor Vandaag Inside klaar te zetten, vertelt Genee aan de tafel over zijn geliefde SC Cambuur. Hij droomt van een finale voor zijn club en heeft al helemaal in zijn hoofd hoe die dag er dan uit moet zien. *Ik zou dan wel stadionspeaker willen zijn in De Kuip, met Peter Houtman."

Het gesprek met Derksen vindt net daarvoor in zijn kleedkamer plaats, hij is heel wat minder enthousiast over het affiche. "Ik kijk er helemaal niet naar uit, het interesseert me geen reet." Hij zegt wel een beetje klaar te zijn met voetbal. "Er zijn toch wel andere prioriteiten in de wereld, hè."

Zenuwen bij Genee

Genee trekt zich daar niets van aan en is zelfs een beetje gespannen, dat komt niet uit het niets. " Als je kijkt naar de huidige vorm, gaat het namelijk niet zo best", zei hij. Ondanks dat Derksen weinig meer met het spelletje heeft, weet hij wel dat het niet heel lekker loopt bij de club waar hij vier jaar heeft gespeeld. "NEC wint trouwens wel gewoon, want zij hebben betere spelers en zo simpel is het. Dan kun je tien keer Henk de Jong als trainer hebben, ontzettend aardige man, maar die kan ze ook niet beter laten voetballen."

Henk de Jong

Er is eigenlijk maar één onderwerp waar de mannen wel op één lijn zitten: Henk de Jong. " Hij zorgt voor een prettige sfeer binnen Cambuur, dat is al heel wat. Want als je daar een soort pseudo Louis van Gaal-achtige types krijgt die met de vuist op tafel gaan slaan dan heb je een kutsfeer. Van mij mag hij zijn hele leven trainer van Cambuur kan blijven", zei Derksen.

Genee denkt terug aan precies een jaar geleden: "Ik vind het zo bijzonder hoe het met hem gaat. Rond deze tijd vorig jaar appte ik met hem en toen was het nog heel onduidelijk en onzeker hoe hij overal uit zou komen." De Jong tobde toen erg met zijn gezondheid: hij had een cyste in zijn hoofd. "Als je nu ziet dat hij er weer bij is gekomen en dat het zoveel beter gaat. Dat vind ik zo mooi en zo bijzonder. Het is zo’n positief en bijzonder persoon."

In de onderbroek in de studio

Ondanks dat de halve finale nog gespeeld moet worden, wordt Genee door zijn omgeving haast verplicht alvast wat verder te dromen over een eventuele finale. "Er werd mij al gevraagd of ik - net als Gary Lineker (bij het kampioenschap van Leicester City, red.) - in mijn onderbroek in de studio zou gaan zitten als Cambuur de beker wint. Daar moet ik toch nog eventjes over nadenken."

Allemaal loze tijd, want als we Derksen moeten geloven dan gaat dat toch nooit gebeuren. " NEC tegen Feyenoord is toch een leuke finale? Met alle respect; wat zou je met een Groningen of Cambuur in Europa moeten? Dat is leuk voor die twee clubs, maar niet voor het Nederlandse voetbal."

Cambuur naar De Kuip

Toch durft Genee te dromen van een finale van SC Cambuur in De Kuip. " De laatste weken maak ik me een klein beetje zorgen, want het spel is niet het beste spel de laatste tijd. Ik denk als het publiek z'n best doet en het gaat stormen, dat er een kans is. Ik ben eigenlijk een beetje uit de net-niet-generatie van Cambuur. Vroeger toen ik ging met mijn familie, was het altijd net niet. Ik hoop dat het nu dan net wél gaat gebeuren."

Derksen verwacht dat Genee dan wel zal gaan: "Hij zal daar ongetwijfeld gaan staan schreeuwen." Daar heeft Derksen gelijk in, want Genee ziet het al helemaal voor zich. " Ik werd al uitgenodigd in de box bij de sponsor van Jan Boskamp." Maar liever wordt hij dus met Houtman stadionspeaker, dat zou perfect zijn. "En dat óp de verjaardag van de moeder van Henk (de Jong, red.), 79 wordt ze dan. Dan komt alles toch fantastisch samen."