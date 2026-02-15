De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en NEC is zondagmiddag na zes minuten al stilgelegd door de grote hoeveelheid sneeuw die is gevallen. Ruim tienduizend man kwam voor niks naar Het Kasteel, want het duel werd door de scheidsrechter na enkele minuten staking definitief gestopt.

Hoewel al een langere tijd bekend was dat er dusdanige sneeuwval zou komen, besloot de KNVB toch de wedstrijd door te laten gaan. Het spelen werd heel moeilijk, de bal rolde bijna niet meer door de sneeuw en de lijnen waren niet meer zichtbaar. Ook gleden enkele spelers in de openingsfase uit.

Uiteindelijk heeft scheidsrechter Jannick van der Laan gekozen om in overleg te gaan met de aanvoerders, daaruit werd besloten de wedstrijd eerst tijdelijk stil te leggen.

Ook het zicht was een probleem, door de sneeuwvlokken konden de spelers ook weinig meer zien. Oud-international Bruno Martens Indi vertelde aan ESPN dat het veld moeilijk te zien was. "Dat is het probleem, je kan niks zien."

Uiteindelijk is de wedstrijd na een paar minuten definitief gestaakt. Scheidsrechter Van der Laan vertelt tegenover ESPN dat wegens het moeilijke rollen van de bal en de slechte zichtbaarheid van de lijnen er niet meer afgetrapt zal worden, ook omdat de weersomstandigheden boven Rotterdam voorlopig niet veranderen. De wedstrijd zal een andere dag nog ingehaald moeten worden.

De trainer van NEC, Dick Schreuder, vond het staken ook volledig terecht. De veiligheid van spelers is volgens hem ook belangrijk en met de dusdanige sneeuwval die op het Het Kasteel gevallen is, is het onmogelijk nog door te spelen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

