Wedstrijden Premier League seizoen 2025/26 bekend: Arne Slot begint bij Liverpool met uitwedstrijd

Het is zaterdag 1 juni en dat betekent dat Arne Slot officieel is begonnen als trainer van Liverpool. Echt druk zal het niet zijn, aangezien het vakantie is en een groot deel van de spelers is uitgevlogen naar de nationale ploegen. Slot maakte na afgelopen seizoen de overstap van Feyenoord naar Liverpool, waar hij Jürgen Klopp opvolgt.