Wereldkampioen van 2022 doet boekje open over heftige jeugd: 'Heb veel vrienden verloren door kogels'

Topvoetballer Ángel Correa bereikte de top van de voetbalwereld met het winnen van het WK 2022 met Argentinië. Maar zijn reis begon met een zeer moeilijke jeugd. Een jeugd die hij zich nog goed herinnert, zo vertelde hij aan het YouTube-kanaal Los Edul.

"We waren met tien kinderen en hadden geen eten. Toen mijn vader stierf (de voetballer was toen 10 jaar oud, red.), bleef mijn moeder alleen achter en soms aten we maar één keer per dag, als we al aten", blikt hij terug.

De familie vond bijzondere manieren om aan geld te komen. "We gingen naar het stadscentrum om taxi's open te doen en rozen te verkopen. Met mijn oma liepen we kilometers en kilometers om van deur tot deur te bedelen."

'We waren gelukkig met weinig'

Ondanks alles kijkt de aanvaller van Atlético Madrid met weemoed terug op die periode: "Telkens als we samenkomen, herinneren mijn broers en zussen en ik ons met plezier al die situaties, omdat we gelukkig waren met heel weinig. Toen ik klein was, had ik nooit speelgoed. Misschien een bal. Maar dit meemaken en nu niets tekortkomen, is iets om trots op te zijn."

Helaas werd de jeugd van de voetballer, opgegroeid in de wijk Las Flores in Rosario (dezelfde stad waar Lionel Messi werd geboren), ook getekend door de dood van zijn vader, twee broers en vrienden: "Ik heb veel vrienden verloren door kogels, omdat ze op een plek waren waar ze niet hadden moeten zijn."

Voetbalreis

Correa genoot zijn opleiding bij San Lorenzo en debuteerde onder Juan Antonio Pizzi (oud-speler van FC Porto). Hij werd in 2015 door Atlético Madrid gecontracteerd voor 10,5 miljoen euro en heeft sindsdien een LaLiga-titel en een UEFA Europa League gewonnen, en veroverde ook een plek in de Argentijnse nationale ploeg. Daarmee werd hij in 2022 in Qatar wereldkampioen.

Alles over La Liga

