West Bromwich Albion-trainer Carlos Corberan krijgt supersnelle en bizarre rode kaart

De trainer van West Bromwich Albion, Carlos Corberan, kreeg vrijdagavond in de Championship-wedstrijd tegen Southampton al na vijf minuten de rode kaart te zien. De reden: hij raakte de bal aan, terwijl die nog niet buiten het veld lag.

Het was sowieso een heftige week voor de ploeg uit West Bromwich. Donderdag werd bekend dat de club overgenomen wordt door een Amerikaanse investeerder. De emoties van dat nieuws werden Corberan misschien even te veel. Op beelden op sociale media is te zien hoe hij de bal aanraakt, terwijl die nog niet buiten het spel is.

Scheidsrechter Sam Allison twijfelde geen moment en toonde Corberan de rode prent. Die protesteerde overigens niet: hij liep zonder commotie te maken de tribune op.

Topduel in Championship

West Brom stond voor dit duel op de vijfde plek van het Championship, Southampton op de derde stek. Bij rust stond het 0-1 voor The Saints.