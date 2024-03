Westerlo schaamt zich voor salonremise en ontslaat de trainer: 'Kunnen dit niet aanvaarden'

Een salonremise zorgde bij Westerlo voor opluchting én schaamte, zo blijkt een paar dagen na de 1-1 tussen Westerlo en Genk in de afsluitende wedstrijd van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Ondanks dat de club zich dankzij het gelijkspel handhaafde op het hoogste niveau, is de trainer ontslagen.

In een statement liet de club maandag al weten zich te distantiëren van hoe de wedstrijd eindigde. Toen kondigde de club al aan zich te beraden op verdere maatregelen. Daar volgde dinsdag het ontslag van trainer Rik De Mil uit. De trainer had na de wedstrijd de salonremise nog verdedigd, door te zeggen dat hij het wel begreep van zijn spelers. Maar de club schaamt zich voor hoe de handhaving gered werd en ontsloeg hem.

'Kunnen het niet aanvaarden'

'De club heeft met onmiddellijke ingang het contract met hoofdtrainer Rik De Mil beëindigd. Ondanks dat de club een langdurige samenwerking overwoog, vonden we het noodzakelijk om deze beslissing te nemen. De club betreurt tot deze maatregel te moeten overgaan, maar kan niet aanvaarden dat haar waarden en normen in twijfel zouden worden getrokken', schrijft Westerlo in een verklaring.

Laatste speelronde reguliere competitie

Afgelopen weekend was de laatste speelronde in de Pro League, voordat de play-offs werden ingedeeld. Er stonden nog veel belangen op het spel, bijvoorbeeld in de subtop van de Belgische competitie, waar drie ploegen kans maakten op de kampioenspoule en er nog een aantal clubs streden om niet in de degradatiepoule terecht te komen.

Salonremise

Als spelers van ploegen dan uitslagen horen op andere velden en weten dat ze aan een punt genoeg hebben, dan stopt het voetbal weleens. Een salonremise dus. Een uitkomst waar beide ploegen op het veld blij mee zijn. Precies dat gebeurde bij Westerlo - Genk op zondagavond. Hoewel de twee goals vielen in het laatste kwartier, was na de 1-1 stand in de 86ste wel duidelijk: er ging niet meer gevoetbald worden.

🤔 | KVC Westerlo en KRC Genk hielden het na de gelijkmaker voor bekeken. 🤝👀 #WESGNK pic.twitter.com/7zNQHQvi5Y — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 17, 2024

Westerlo was door het punt zeker van het ontlopen van de degradatiepoule en Genk wist dat het met een punt naar de kampioenspoule zou gaan. Dus schoven de spelers van beide ploegen de resterende minuten na de 1-1 de bal rustig naar elkaar rond, zonder intentie om nog wat van de wedstrijd te maken. Dat resultaat ging ten koste van AA Gent, dat door het gelijke spel niet naar de kampioenspoule mocht.

'Dat is een schande'

De trainer van Gent, Hein Vanhaezebrouck, kon het niet geloven wat zijn ploeg was overkomen. “Wat er gebeurde in Westerlo? Ik zou dat niet kunnen. Ik draai al zoveel jaren mee, ik heb dat nooit gedaan. Je speelt met een man meer én je bent zeker dat je erin blijft. Een salonremise, ik zou dat nooit toelaten”, zei Vanhaezebrouck na afloop tegen Belgische media. “Dat is een schande, zeker voor eigen publiek. Ik zou dat niet toelaten. Ik had niet verwacht dit ooit nog in België te zien."

'Het was niet de bedoeling'

De trainer van Westerlo, dat zich met het punt dus handhaafde in de hoogste Belgische competitie, snapt de frustratie bij zijn collega. “Het was wat ongemakkelijk op een gegeven moment”, zei Rik De Mil na afloop. “Het was niet de bedoeling om zo af te sluiten, maar op een gegeven moment merk je dat spelers ook met elkaar beginnen praten… De spelers wisten ook dat we maar één puntje nodig hadden. Voor Genk gold hetzelfde. Op een bepaald moment eindigt de strijd." Het bleken zijn laatste woorden als Westerlo-trainer, want een paar dagen later werd hij dus ontslagen.

'Andere coaches zouden het ook doen'

Wouter Vrancken, trainer van Genk, kon het niks schelen hoe zijn ploeg de kampioenspoule haalde. “De manier waarop? Uiteindelijk moeten wij gewoon play-off 1 halen. Zo simpel is het. We stonden nog met zijn tienen op het veld… Andere collega’s zullen hier niet blij mee zijn, maar zij zouden hetzelfde doen. Met tien man ga je toch geen risico’s nemen in een duel waarin je het al moeilijk hebt?”

Geen commentaar van de organisatie

De organisatie van de Belgische competitie geeft geen reactie over het incident en laat het erbij zoals het is. In een statement laat de Jupiler Pro League weten 'geen commentaar te geven op wat er zich tussen de lijnen afspeelt'.