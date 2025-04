Willem van Hanegem ziet onterechte bekerwinnaar: 'Ik was van het veld gelopen'

Willem van Hanegem is nog altijd verbijsterd over de strafschop die Go Ahead Eagles in de slotminuten van de bekerfinale kreeg tegen AZ. Volgens 'De Kromme' had de bal nooit op de stip gemogen en was de eindzege van Go Ahead onverdiend.

"Als ik als speler in de laatste minuut zo’n penalty tegen had gekregen zoals gisteren, dan was ik het veld afgelopen", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. Hij vindt dat AZ-middenvelder Peer Koopmeiners juist werd benadeeld. "Hij werd aan zijn shirt getrokken en toen hij viel, raakte hij de bal per ongeluk met zijn hand. Raar dat de VAR de scheidsrechter het moment niet nog even liet zien."

'AZ had moeten winnen'

Ook over de strafschop die AZ eerder kreeg is Van Hanegem kritisch. Dat Troy Parrott zijn gemiste poging mocht overnemen, noemt hij onterecht. "Lulkoek dat hij het nog een keer mocht proberen omdat iemand te vroeg inliep", is De Kromme verbaasd.

Hoewel hij het Go Ahead Eagles gunt, is Van Hanegem duidelijk: AZ had moeten winnen. Volgens hem was de ploeg van Maarten Martens de hele wedstrijd de beter. "Alleen in blessuretijd werd de geblesseerde Clasie gemist, en toen viel alles even uit elkaar. Maar niemand kan ontkennen dat deze finale een onterechte winnaar kreeg. Dat zal ze in Deventer verder worst zijn natuurlijk."

Go Ahead pakt eerste prijs na omstreden gelijkmaker

Van Hanegem sluit af met waardering voor de club Go Ahead, ondanks zijn kritiek op het verloop van de finale. "Het is een mooie club, met een mooi stadion. En er zitten mensen die ik dit succes gun, Paul Bosvelt (technisch directuer Go Ahead Eagles, red.) bijvoorbeeld. Maar die penalty had nooit gegeven mogen worden."

Dankzij de omstreden strafschop kwam Go Ahead Eagles in blessuretijd langszij, waardoor AZ de bekerzege aan zich voorbij zag gaan. In de verlenging én de daaropvolgende strafschoppenserie groeide keeper Jari De Busser uit tot de grote held van Deventer. De Belgische doelman hield zijn ploeg op de been en keerde twee penalty’s, waarmee hij Go Ahead naar de eerste prijs in de clubgeschiedenis leidde.