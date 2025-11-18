Curaçao staat voor de belangrijkste week in de geschiedenis van het nationale elftal. Ze kunnen geschiedenis schrijven door zich te plaatsen voor het WK in 2026. Shurandy Sambo speelde de laatste vif interlands mee en droomt al een tijdje van het eindtoernooi. In gesprek met Sportnieuws.nl spreekt de zelfverzekerde back over de laatste finale die Curaçao deze periode speelt. “Het is binnen handbereik, nu moeten we het afmaken.”

“Het bevalt ontzettend goed sinds ik hier ben”, zegt Sambo met een grote lach op zijn gezicht als het over Curaçao gaat. Meer dan ooit staan de mensen op het eiland en in Nederland achter de nationale ploeg van Sambo en onder meer Dick Advocaat. Na vijf geweldige wedstrijden staat de ploeg op de eerste plaats in de groepsfase en kunnen ze zich kwalificeren voor het WK. Dat zou voor het eerst zijn. Er moet niet verloren worden van Jamaica, en dan is het moment daar.

Enorm aanpassen

De rechtsback van Sparta kwam er begin deze kwalificatiereeks bij het team, maakte zijn debuut en is niet meer weg te denken uit het team. “Door de trainer en de spelers ben ik geweldig opgevangen. Ik kreeg gelijk mijn plekje en ik denk dat ik het wel goed invul. Het geeft natuurlijk vertrouwen vanuit de bond, maar je wil de ploeg ook gewoon helpen. We hebben nog niet verloren sinds ik erbij ben, dus dat is positief. Uiteindelijk is ons doel gewoon om het WK te halen.”

Daarvoor moet er afgerekend worden met Jamaica. “Het is gewoon mogelijk”, zegt hij enthousiast. Sambo wist dat Jamaica het vorige wedstrijd tegen Jamaica het lastig zou krijgen tegen Trinidad & Tobago. De omstandigheden daar waren slecht, herinnert hij zich. Zo moest hijzelf ook enorm wennen aan de omstandigheden van het leven van een international, geeft hij eerlijk toe.

Moeilijke omstandigheden

“Het zijn zulke andere omstandigheden. De temperatuur natuurlijk, het is heel warm op Curaçao. Dan speel je twee wedstrijden in 37 graden op kunstgras en als je terugkomt is het 15 graden. Dat was wel schakelen. Maar ook het reizen met het tijdsverschil van 6 uur was wennen. De eerste periode vond ik het wel zwaar, maar de vorige periode ging het oké. Het went snel.”

Sambo geniet van de samenwerking met Dick Advocaat, die er helaas niet bij is, en zijn assistent Cor Pot. Maar ook Dean Gorré, die nu met Pot de laatste wedstrijd waarneemt. “Ik vind het vooral belangrijk dat zij het team helpen met hun ervaring. Daar sta ik echt versteld van. Hij (Dick Advocaat, red.) weet zo goed waar hij het over heeft, hij brengt zijn ervaring over op de spelers. Daar krijgen we een enorme boost van, dat is mooi om te zien.”

Belang van Dick Advocaat

Hij schetst een voorbeeld uit de vorige interlandperiode. Curaçao stond met 2-0 voor en het leek erop alsof ze makkelijk zouden winnen, toch ging het voor rust nog fout en stond het 2-2 bij de rust. “Hij kwam de kleedkamer binnen en vertelde dat het echt niet kon dat we zo werden weggecounterd. Hij is dan heel eerlijk. Hij zette iedereen daar weer mee op scherp. Uiteindelijk zijn we ons spel blijven spelen en wonnen we.”

Ook Pot krijgt de nodige complimenten. “Hij is vooral rondom de wedstrijd en voor de wedstrijd gewoon heel veel betrokken bij speler. Hij komt altijd praten: hoe voel je je? Dus hij weet hoe iedereen zich voelt en dat is ook wel goed want uiteindelijk, de jongens die wel spelen ;en de jongens die niet spelen… we vormen allemaal samen een team. HIj is wel degene die daar op let. En je kan ook zeker lol met hem maken.”

Feest op het eiland

Wie kijkt naar het team van Curaçao ziet ook met name dat laatste; veel lol. De mannen rijden door de stad in een open bus, dansen wat af rond trainingen en na wedstrijden en gedragen zich als één grote vriendengroep. “Uiteindelijk vorm je daardoor ook een team. Want iedereen heeft het goed met elkaar. En als het niet goed gaat, dan wordt het ook gezellig. Dat hoort ook zo”, vertelt Sambo.

Het kan niet losstaan van de gemoedelijke sfeer op het eiland. Het ademt voetbal, vindt de Sparta-speler. “Ze leven voor het voetbal. Als er gespeeld wordt, is het uitverkocht en komen er DJ’s optreden. Het is prachtig dat het zo leeft, dat wil je dus ook echt graag teruggeven aan de supporters als je op het veld staat.” Sambo kijkt altijd uit naar de tripjes met Curaçao, omdat hij dan ziet hoeveel het leeft op het eiland. “De trainer probeert ons wel af te zonderen van de druk, maar je wordt altijd ook in het hotel gewoon aangesproken. Dat is aan de andere kant ook wel leuk om mee te maken.”

Band met familie

Wat het uitkomen voor Curaçao extra bijzonder maakt voor Sambo, is de sterke band die hij daardoor opbouwt met zijn familie op het eiland. Die zag hij voorheen een stuk minder. Nu moet hij voor de aanstaande interlands 40 kaarten aanvragen bij de bond om zijn familie op de tribune te krijgen. “De gewonnen wedstrijd tegen Jamaica was prachtig. Er was veel muziek, vrolijke kinderen en mijn eigen familie zat op de tribune. Als ik ze zie zitten nadat we hebben gewonnen, dat doet gewoon veel met me.”

Nog één wedstrijd moet Sambo met Curaçao keihard knokken voor hun droom. In een onderling duel met de nummer twee: Jamaica. Daar werd eerder dus in eigen huis al van gewonnen, en dat deed zelfs wat met trainer Dick Advocaat. “Na de winst stonden we met z’n allen in een kring en je kon zien bij de jongens die er al vanaf het begin zijn, dat ze geëmotioneerd waren. Ook Dick Advocaat. Je ziet dan ook wat het met hem doet. Ondanks dat hij zoveel ervaring heeft, zit hij ook in de emoties. Dat vond ik mooi om te zien.”

Nu rest hen allemaal nog één ding: de klus klaren. “We hebben ook het gevoel van dat het nu moet lukken. Het is gewoon binnen handbereik. Die drive is er bij iedereen. We zijn er bijna, nu moeten we het ook afmaken”, besluit Sambo.