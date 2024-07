Woede in Turkije na harde overtreding van Xavi Simons, scheidsrechter Clément Turpin de gebeten hond na 'schandalige beslissing'

In Turkije zijn ze woest op Xavi Simons. De middenvelder van Oranje kreeg in de eerste helft een gele kaart na een pijnlijke overtreding en volgens de Turken had die actie met rood bestraft moeten worden. Scheidsrechter Clément Turpin moet het ontgelden in de Turkse kranten.

Simons maakte na de overtreding na een half uur spelen. Scheidsrechter Clément Turpin gaf resoluut een gele kaart, tot onbegrip van Simons. Uit de herhaling bleek het een terechte gele kaart was. De aanvallende middenvelder van het Nederlands elftal stapte hard door op het been van Mert Müldür, die schreeuwend naar de grond ging. Turpin deed het af met geel en de VAR greep niet in.

Dat vinden ze in Turkije werkelijk onbegrijpelijk. Vooral het Sportblad Fotomaç is kiezelhard voor de Franse scheidsrechter. 'Een schandalige beslissing', kopt de krant boos. Ook het Turkse Fanatik is ziedend. 'Iedereen zei rood, maar het werd geel', vindt het medium. 'De scheidsrechter nam een schandalige beslissing na een harde overtreding van Simons. Fans werden gek na dit besluit.'

Volgens Sözcü was er sprake van een 'veelbesproken beslissing'. Zij betwijfelen of geel genoeg was voor Simons. "De beslissing van de scheidsrechter veranderde ook niet nadat onze spelers bezwaar maakten."

Scheidsrechters onder vergrootglas

Er is de laatste dagen veel te doen om de scheidsrechters op dit EK. Anthony Taylor zag vrijdag tijdens Duitsland - Spanje een harde overtreding van Toni Kroos op Pedri over het hoofd. De Spanjaard moest huilend van het veld en voor hem zit het EK er op.

Oranje won uiteindelijk met 2-1 van Turkije. Stefan de Vrij kopte in de 70e minuut de gelijkmaker binnen, waarna Nederland vervolgens zes minuten later via een eigen doelpunt van Mert Müldür een handje werd geholpen. Dat maakte de vreugde er niet minder om bij Nederland, terwijl de Turken teleurgesteld naar huis moeten.

