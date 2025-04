Woedend Real Madrid dreigt met zware maatregelen richting clash met FC Barcelona

Real Madrid heeft harde maatregelen getroffen in aanloop naar de Spaanse bekerfinale tegen FC Barcelona. De topclub is volgens Spaanse media woedend over uitspraken van verschillende scheidsrechters die op de wedstrijd staan.

De wedstrijd op zaterdag wordt gefloten door Ricardo de Burgos Bengoetxea. Hij klaagde bij een persmoment over een item bij Real Madrid TV, waar hij in een kwaad daglicht zou zijn gezet. Ook de VAR bij de wedstrijd was kritisch en had het zelfs over een staking van de scheidsrechters. Dat was voor Real Madrid reden genoeg om te dreigen met een boycot.

Real Madrid gaf eerst aan bij de Spaanse voetbalbond dat het moest ingrijpen, maar er werd niet geluisterd naar De Koninklijke. En dus heeft de club besloten om de persconferentie met trainer Carlo Ancelotti en Luka Modric af te blazen. Ook wordt er niet meer getraind in La Cartuja, het stadion van Real Betis en Sevilla, waar de finale plaatsvindt.

Spaanse scheids in tranen bij persconferentie voor El Clásico in bekerfinale: 'Dit is onmenselijk' Scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea heeft alvast de hoofdrol opgeëist voor de Spaanse bekerfinale tussen Barcelona en Real Madrid. De arbiter deed een emotioneel betoog op het perspraatje voor El Clásico.

FC Barcelona - Real Madrid

De finale tussen Barcelona en Real Madrid wordt zaterdag om 22.00 uur gespeeld. Het zou voor grote concurrent Barça een magisch seizoen kunnen worden. De ploeg van Hansi Flick staat vier punten voor op Real in de competitie, kan dus de finale van de Copa del Rey winnen én staat ook nog eens in de halve finale van de Champions League.

Barcelona komt woensdag alweer in actie tegen Inter, in de eerste wedstrijd van de halve finale. Dat de ploeg van reserveaanvoerder Frenkie de Jong nog in de Champions League in actie komt, kan nog een voordeel opleveren voor Real Madrid. De club uit de hoofdstad gaat met frissere benen de laatste vijf wedstrijden van de competitie in. Op 11 mei staan de twee grootmachten nog eens tegenover elkaar in La Liga.