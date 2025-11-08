NAC-trainer Carl Hoefkens kon zijn woede niet beheersen tijdens een frustrerende wedstrijd in Volendam (2-1). De Belg gooide uit woede zijn jas op de grond nadat Lewis Holtby een directe rode kaart kreeg. Hoefkens moest zelf ook met een rode kaart vertrekken, nadat de Belg zijn tweede gele kaart opgelegd kreeg. Daarmee maakte de Belgische voetbaltrainer zich niet geliefd bij voetbalfans.

NAC stond bij rust nog voor. In de 32e minuut passeerde Nick Verschuren, na een lage voorzet vanaf de rechterkant, zijn eigen doelman: 0-1. Verschuren deed dat onder druk van spits Sydney van Hooijdonk, die het doelpunt eerst op zijn naam kreeg. Mohamed Nassoh was daarna dicht bij een tweede treffer. De middenvelder schoot net over.

Rode kaarten regen

Kort na rust kreeg NAC-speler Lewis Holtby een rode kaart voor een overtreding op Gibson Yah. Volendam profiteerde direct van die overtalsituatie. Henk Veerman wipte de bal via de onderkant van de lat in het doel en bracht FC Volendam daarmee op gelijke hoogte. Hoefkens, die ook met rood was weggestuurd, zag vanaf de tribunes invaller Robert Mühren de 2-1 maken. NAC raakte in de 90e minuut ook Fredrik Oldrup Jensen met een rode kaart kwijt.

'Wat een B-acteur'

Door zijn jas op de grond te gooien, deed Hoefkens denken aan Hans Kraay jr., die als trainer ooit hetzelfde deed. Begrip krijgt de Belg echter niet. Op X wemelt het van de negatieve reacties onder het fragment van de woedende NAC-trainer.

🟥 Direct rood voor Lewis Holtby, Carl Hoefkens is boos en gooit met zijn jas 🧥💨#volnac — ESPN NL (@ESPNnl) November 8, 2025

'Wat een B-acteur', schrijft een geïrriteerde kijker. 'Die trainer van NAC is ook niet goed, hè', reageert een ander. 'Die Hoefkens blijft een rare vogel', voegt een derde toe. Door de overwinning van de thuisploeg is FC Volendam NAC Breda voorbij op de ranglijst van de Eredivisie. De Noord-Hollanders hebben na twaalf speelronden 13 punten; NAC blijft steken op 12. Volendam staat nu dertiende, NAC veertiende.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.