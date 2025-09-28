PSV balanceert momenteel op een dun koord, en de gevolgen van het spitsenprobleem dreigen de club in een neerwaartse spiraal te trekken. Waar de club dit seizoen met grote ambities begon, dankzij versterkingen als Alassane Pléa en Ruben van Bommel, is de realiteit inmiddels compleet anders. Blessures hebben de aanvallende linie volledig ontwricht, en met het uitvallen van Ricardo Pepi kijkt PSV recht in de ogen van een mini-crisis.

De vroege wissel van Pepi, na slechts dertig minuten, was veelzeggend. Trainer Peter Bosz probeerde het als een voorzorgsmaatregel te framen, maar zijn woorden verraden de ernst van de situatie: "Het klinkt niet dramatisch, maar als het minder ernstig is, dan wacht ik even tot de rust. Nu heb ik hem in de eerste helft eruit gehaald, want je wilt geen risico nemen." Bosz beseft zich ook dat hij geen andere troef in de punt meer in handen heeft. De kernboodschap is glashelder: PSV zit in de problemen als het de komende weken weer zonder échte spits moet spelen.

Domino-effect bij PSV

De blessuregolf waar PSV mee kampt, lijkt op een ongekend domino-effect: Alassane Pléa is uitgeschakeld met een zware knieblessure, Myron Boadu staat voorlopig aan de kant met een spierblessure en Ruben van Bommel zal door een ernstige kniekwetsuur dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komen.

Daarnaast komt het uitvallen van de enige hoop in de punt: Pepi. De Amerikaanse spits was volop bezig om zijn topvorm terug te vinden, maar wordt opnieuw geconfronteerd met een tegenslag in dit nog prille seizoen. PSV heeft in eerdere wedstrijden zonder een échte spits al ondervonden hoe moeilijk het zelfs voor de landskampioen is om te winnen van teams uit de onderste regionen. Een nieuwe afwezigheid van enkele weken zou dan ook een enorm probleem vormen voor de ploeg van Peter Bosz.

PSV worstelt met vorm

Dit alles komt bovenop een ploeg die al zichtbaar worstelt. De glans is weg, bijvoorbeeld bij Ivan Perisic, de man die normaal gesproken elke Eredivisie-verdediging uiteen trekt. Hij is momenteel geen schim van zichzelf. Het spitsendebacle dreigt al vroeg in het seizoen fataal te worden voor de titelambities. PSV heeft simpelweg niet de luxe om te wachten tot januari om de transfermarkt op te gaan zonder het risico dat het seizoen dan al grotendeels verloren is. En zelfs als de blessure van Pepi meevalt, blijft het gevaar van overbelasting voortdurend op de loer. Hoe lang kun je één spits laten spelen zonder hem letterlijk op te branden?

De situatie is schrijnend: PSV bevindt zich in een vicieuze cirkel waarin blessures, vormverlies en een gebrek aan alternatieven elkaar versterken. Het spitsenprobleem is niet alleen een tactisch vraagstuk; het dreigt uit te groeien tot een mini-crisis voor een club die op alle fronten wil meestrijden. Voor de fans rest slechts de hoop op een wonder, want zonder een échte spits wordt het binnenhalen van een derde titel op rij én de Champions League-campagne een bijzonder zware opgave.

