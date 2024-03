Yassin Ayoub traint al het hele seizoen niet mee met Excelsior: 'Hij loopt hier helaas nog steeds rond'

Yassin Ayoub is nog altijd pas dertig jaar, maar heeft al bijna een heel seizoen niet gevoetbald. De middenvelder mag niet meetrainen bij zijn eigen club Excelsior.

Ayoub schoof vrijdagavond aan bij ESPN, om daar zijn verhaal te doen. De middenvelder, die in het verleden bij onder andere Feyenoord en FC Utrecht speelde, gaf aan dat hij niet meer mag meetrainen. "Ik vind het heel jammer en pijnlijk. Zelfs de spelersgroep heeft gevraagd of ik mee kan trainen. Ze zeggen dat er veel is gebeurd, maar ik vind niet dat je een speler zomaar weg moet duwen. Waarom laten ze me niet gewoon meetrainen?"

Harde reactie van de Excelsior-trainer

Excelsior nam het zaterdagavond op tegen RKC Waalwijk (1-1) en voorafgaand aan dat duel kreeg trainer Marins Dijkhuizen logischerwijs vragen over de situatie rondom Ayoub. De trainer was stellig bij ESPN: "Hij heeft vorig jaar twee, drie, vier kansen gehad. Die heeft hij niet gepakt. Daarna was hij niet meer welkom."

"Hij loopt hier helaas nog steeds rond, omdat hij niet is weggekomen. Ook voor hem is dat helaas, toch? Hij was een goede speler en misschien is hij dat nog steeds. Hij heeft de laatste jaren alleen weinig gespeeld. Hij wist dat hij hier geen kans meer had om te spelen."

Aflopend contract

Het contract van Ayoub loopt na dit seizoen af bij Excelsior. Hij heeft dan twee seizoenen bij de club doorgebracht en een totaal van vijftien wedstrijden gespeeld. Excelsior nam Ayoub in de zomer van 2022 transfervrij over van Panathinaikos.